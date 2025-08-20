¿El 1 de septiembre de 2025 es día feriado en México?

Te contamos si este 1 de septiembre es feriado y porqué.

¡Marca en el calendario el 1 de septiembre de 2025! Pese a que la fecha no es considerada un feriado oficial por la Ley Federal del Trabajo (LFT), la agenda estará marcada por un par de eventos relevantes para México.

Regreso a clases: inicia el ciclo escolar 2025-2026

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 1 de septiembre arranca el ciclo escolar 2025-2026 y regresan a clases más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno

Por otra parte, el 1 de septiembre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su primer informe de gobierno para rendir cuentas del estado de la administración pública del país y dar a conocer los resultados de su administración durante sus primeros once meses al frente del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum presentará su informe en Palacio Nacional y no acudirá al Congreso de la Unión para entregarlo de manera personal. Sin embargo, para cumplir con lo establecido en la Constitución, en su representación asistirá al recinto legislativo de San Lázaro la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Esta es la fecha del Informe de Gobierno 2025, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Gobierno de México / Presidencia

Arranca periodo de sesiones del Congreso de la Unión

Precisamente, el Congreso de la Unión arranca su periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre. Entre las actividades legislativas, se esperan reformas del Ejecutivo en materia judicial, a la Ley Aduanera, así como el Paquete Económico de 2026.

Toma de protesta de nueva integración de la SCJN

En la misma fecha, el Congreso tomará protesta a las ministras y ministros que conformarán la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente

Lenia Batres Guadarrama

Yasmín Esquivel Mossa

Loretta Ortiz Ahlf

María Estela Ríos González

Sara Irene Herrerías Guerra

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Irving Espinosa Betanzo

Arístides Rodrigo Guerrero García

Los ministros y ministras que integrarán la nueva Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. ı Foto: Facebook, @rosaicelarodriguezvelazquez

¿Qué días sí son feriados y cuáles quedan este 2025?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley federal del Trabajo (LFT), que establece las fechas de descanso obligatorio para trabajadores mexicanos, oficialmente quedan tres días festivos en 2025.

16 de septiembre , por el Día de la Independencia; este año cae en martes

El tercer lunes de noviembre en conmemoración la Revolución Mexicana; este año cae el 17 de noviembre , por lo que trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo a partir del sábado 15

25 de diciembre, por Navidad

¿Y los días de descanso para estudiantes?

El calendario de la SEP contempla 185 días de clases, hasta el 15 de julio de 2026; sin embargo, antes del concluir el 2025, estudiantes de educación básica podrán disfrutar de:

Un descanso extra por el aniversario de la Independencia:

Martes 16 de septiembre

Un puente, o fin de semana largo, por el aniversario de la Revolución Mexicana:

Del viernes 14 al lunes 17 de noviembre

El calendario de la SEP también contempla el periodo vacacional de invierno, del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026.

Asimismo, marca las sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar (CTE) contempladas para el último viernes de cada mes y que este 2025 serían los siguientes:

26 de septiembre

31 de octubre

28 de noviembre

