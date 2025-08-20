En MH dejan escritorio para tapar baches

A propósito del problema de los baches que aqueja a la ciudad y que se ha visto agravado por las lluvias, nos cuentan que en la alcaldía Miguel Hidalgo, a instancias de Mauricio Tabe, se lanzó el operativo AntibachesMH. Resulta que el personal administrativo formó 29 cuadrillas, dejó el escritorio y se lanzó al apoyo de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos en la tarea de tapar los hoyos. Y no sólo eso, sino que se pusieron la meta de en lo que resta del mes de agosto, tapar 100 diarios para alcanzar una cifra de poco más de mil 700. Su atención se enfoca en las vialidades secundarias y aunque ha habido algunas reacciones derivadas de la calidad de los trabajos, se ha aclarado que las reparaciones temporales se revisarán y corregirán. El alcalde aprovechó, por cierto, para pedir al gobierno capitalino que haga su parte en vialidades primarias como Río San Joaquín, Marina Nacional, Mariano Escobedo, Palmas, Reforma y Constituyentes. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El pendiente de pendientes