Exsecretario de Layda ratifica nexo con prófugo

Asegura que no tenía información sobre actividades ilícitas de su socio

El exsecretario de Gobierno de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, Armando Constantino Toledo Jamit, confirmó que es socio de uno de los dos empresarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para manipular licitaciones y obtener millones de dólares en lucrativos contratos.

En su cuenta de Facebook, el antes mano derecha de la actual mandataria de la entidad reafirmó que fundó en 2013 la empresa Penta Financial, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R., una financiera radicada en Campeche junto a Mario Alberto Ávila Lizárraga, uno de los empresarios señalados por el presunto soborno, como publicó La Razón el pasado lunes 18 de agosto.

En su publicación titulada “Derecho de Réplica”, Toledo Jamit aseguró que no tenía información sobre las presuntas actividades ilícitas de su socio. Además, afirmó que la empresa que fundaron “nunca llegó a operar”, pese a seguir registrada como activa en el Registro Público de Comercio.

“Sin embargo, aclaro que aunque la empresa existe y permanece registrada ante el Registro Público, nunca llegó a operar por falta de capital y se mantuvo en el nivel de proyecto”, comentó.

También aseguró que ha fundado, y seguirá fundando, decenas de empresas con “numerosos empresarios que, en su mayoría, se han convertido no sólo en socios, sino también en amigos”. Por último, aseguró que la nota “presenta una versión distorsionada de los hechos, que conduce a interpretaciones dolosas y daña la honorabilidad de mi persona”.

Sin embargo, la misiva se basa en el acta constitutiva de la empresa que prueba la asociación con el empresario Ávila, que está prófugo de la justicia de EU. Todo lo mencionado está fundamentado a tal grado que Toledo confirmó la información.