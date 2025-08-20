Ley garrote en Zacatecas

Nos hacen ver que, al usar a la Policía Estatal para deshacer tres bloqueos de profesores de manera simultánea, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, demostró que el diálogo no es lo suyo. Ese impulso por usar la fuerza pública ante las protestas lo llevó a lanzar a los agentes contra mujeres en la marcha del 8M del 8 de marzo de 2024. Fueron tales los abusos, que la CNDH, encabezada por una militante de la 4T, no pudo cerrar los ojos y emitió una recomendación. Ayer, los profesores de institutos tecnológicos que exigen respeto a su contrato colectivo de trabajo no fueron jaloneados como las mujeres, pero el solo hecho de privilegiar la fuerza por encima de la negociación, nos dicen, habla de un gobierno insensible con las demandas gremiales. Apenas el lunes, trabajadores tomaron las instalaciones del Instituto de Cultura y todos los museos. Y muchos se preguntan si don David también les aplicará a ellos la Ley del Garrote. Atentos.

