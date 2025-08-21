Alcalde extenuado

Así que Andrés Manuel López Beltrán logró posicionar entre los militantes de la 4T su método de viajar al extranjero para combatir las extenuantes jornadas de trabajo. Quien en días pasados siguió su ejemplo fue el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, a quien se le vio muy contento en un hotel de cinco estrellas de Las Vegas. Hay quienes creen que el funcionario necesitaba ese paseo, ante el estrés que debió provocarle la pregunta de una reportera, el 13 de agosto, sobre si se haría el antidoping. Otros piensan que Jacobo salió del país para quitarse de encima la preocupación de que alguien descubra que el análisis antidrogas exprés que se hizo el pasado jueves es un tanto patito, pues sólo entregó muestras de orina, no de sangre. O peor, que alguien documente, como se comenta en columnas de medios estatales, que el laboratorio Zamarrón, en donde se hizo el examen, tiene contratos con su administración. Tsss.