Alertan: sistema de salud atiende al día a 5 menores agredidos

Familiares de una menor víctima de abuso en una guardería bloquearon Eje Central y avenida Juárez para exigir justicia, en diciembre pasado.

Cada día en México, cinco menores de edad son atendidos en el sistema de salud, en promedio, al ser víctimas de violencia sexual. Se trata de un estimado anual de mil 964 casos de este tipo de agresión en agravio de niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos en unidades de salud del país en el periodo de 2019-2023, de acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud de la secretaría del ramo.

En ese lapso de cinco años se reportó un total de nueve mil 822 víctimas que fueron agredidas en sus propios hogares, centros escolares y sitios públicos, lo que demuestra que nuestro país vive una realidad que vulnera profundamente la integridad de su infancia, denunciaron organizaciones civiles.

El Dato: diversas ong anunciaron el lanzamiento de un catálogo gratuito de recursos pedagógicos para maestros y familias, para reforzar la concientización sobre este delito.

Tan sólo en el 2023 se registraron 268 casos de violencia sexual cometida en el entorno educativo, como escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, según las cifras de la Secretaría de Salud (Ssa).

De éstos, de acuerdo con Valeria González Ruiz, directora del colectivo Alumbra, 73.9 por ciento (198) fueron contra niñas y 26.1 por ciento (70) contra niños.

En entrevista con La Razón, abundó que, de los 268 casos, 68 se dieron en agravio de niñas y niños de uno a cinco años; 79, contra la población de seis a 11 años, y 121, contra adolescentes de entre 12 y 17 años.

“Está ocurriendo en las escuelas, es un problema continuo y grave”, declaró, tras subrayar que “es un fenómeno sumamente complejo que muchas veces no se denuncia de manera inmediata, por la forma en que se comete, a veces a través de engaños o con amenazas”.

Sin embargo, señaló, la problemática puede ser mayor, ya que datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que la cifra oculta de delitos sexuales es del 95 por ciento.

“Las niñas y niños tardan mucho tiempo en denunciar (ante sus padres). Aproximadamente el 95 por ciento de los delitos de violencia sexual cometidos no se denuncian; la información que tenemos es apenas el cinco por ciento de los que sí se llegan a conocer”, subrayó.

PROBLEMA OCULTO. La activista González Ruiz añadió que 20 por ciento de los delitos de violencia sexual son perpetrados en contra de niñas y niños de entre cinco y nueve años, “que a veces tienen dificultad para identificar lo que les está ocurriendo”.

Informó que Alumbra documentó que a diario se registran alrededor de 98 carpetas de investigación por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, mientras la Fundación Freedom reportó que, en México, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños vive violencia sexual, de los cuales el 85 por ciento de estos casos ocurre a manos de alguien cercano a la víctima.

La activista expuso también datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Inegi, en la que se señala que 12 de cada 100 mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia sexual antes de los 15 años, lo que significa que fueron alrededor de seis millones de ellas; y siete de cada 10 agresores de las mujeres eran familiares.

Para la activista en derechos humanos e infantiles Viviana Erika Solorio “es repudiable que nuestras niñas, niños y adolescentes sufran este tipo de situaciones en manos de sus agresores”.

En entrevista con este diario, opinó que es importante que los gobiernos y las y los legisladores trabajen para prevenir este tipo de actos y conductas.

“Necesitamos atención a la salud mental desde la educación básica para darles herramientas a los menores de edad. Además, es importante involucrar a los padres de familia”, apuntó.

Y es que, de acuerdo con el estudio “Violencia en la primera infancia”, de la asociación Guardianes, seis de cada 10 padres y madres no saben cómo identificar y enfrentar una situación de violencia sexual en niños y niñas.

Otra problemática que se presenta en la infancia son las agresiones sexuales de que son víctimas los menores en los centros escolares, tanto públicos como privados.

Un estudio de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó que niñas y niños de entre tres y cinco años describían agresiones sexuales graves en preescolares públicos y privados. De enero a junio del 2024 se habían documentado 27 casos como éstos en 12 estados de la República.

En tanto que durante el periodo del 2012 al 2023 se registraron tres mil 534 casos de violencia sexual por personal escolar, es decir, diariamente una niña o niño es agredido sexualmente en las escuelas de nuestro país.

FALTAN PROTOCOLOS. Al respecto, Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer, alertó que se trata de un problema “gravísimo” el abuso y la violencia sexual infantil, porque “no está sólo en las calles, está también en las escuelas”, donde, lamentó, no hay protocolos para la prevención y evitar que los casos aumenten.

Durante su participación en Al Mediodía con Solórzano, transmitido en las redes sociales de La Razón, informó que varias asociaciones civiles presentaron algunos amparos, con el fin de que se dieran esos protocolos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y erradicar así la violencia sexual infantil en las escuelas.

“La realidad es que, desde el 30 de mayo, el secretario de Educación (Mario Delgado) mandató que haya protocolos, que los maestros estén preparados, concientizados; tienen 90 días hábiles para poder hacer los protocolos, pero nosotros, analizando los estados, vemos que hay algunos que tienen protocolos de 2005”, comentó.

Amozurrutia destacó que, por estas presiones, recientemente la SEP puso en el calendario escolar, por primera vez en la historia, el 8 de septiembre para la concientización de la violencia sexual infantil.

“No hay la capacitación de los profesores y vemos estas acciones por presión jurídica, mediática de la SEP, pero es por eso que queremos se empiece a trabajar firme, con padres de familia, con maestros concientizados, pero sobre todo con niños que entiendan que su cuerpo no se toca”, enfatizó.

Al mismo tiempo, subrayó que, después del crimen organizado, la pornografía infantil es el “negocio” más lucrativo en México, obviamente de temas no sensatos: “Dicen que tenemos el tercer lugar de violencia sexual infantil, y el primer lugar de pornografía infantil en el mundo”.

USTED DISCULPE. Mientras, la SEP ofrecerá una disculpa pública con motivo de los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, de la alcaldía Gustavo A. Madero, el próximo jueves 28 de agosto, a las 10:00 horas, tras siete años de pleito jurídico.

En 2018, al menos 18 niños y niñas de dicha institución fueron víctimas de violencia sexual por parte de un funcionario que laboraba como personal de apoyo técnico pedagógico, el cual fue sentenciado a 494 años de cárcel, con la ayuda de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

Mariana Gil, directora de ODI, dijo que durante la resolución contra este sujeto, el juez reconoció la existencia de un patrón sistemático de violencia sexual en la escuela y la participación de múltiples personas agresoras.

La sentencia incluyó la reparación integral del daño y medidas de no repetición dirigidas a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), tales como la disculpa pública, lo que representa un caso paradigmático y una sentencia sin precedentes en nuestro país, apuntó.

