Buena noticia. Infonavit CAMBIA los requisitos para tener una casa propia

El camino hacia tu casa propia se vuelve más sencillo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) acaba de lanzar su nuevo modelo T100, con el que reducirás tus obstáculos para adquirir una vivienda. Hasta ahora, se requerían 1 080 puntos, pero ahora bastará con solo 100, junto con otros requisitos más accesibles.

¿Qué cambió con el modelo T100?

En una presentación realizada en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que el nuevo esquema T100 elimina gran parte del trámite y penalizaciones implementadas anteriormente:

Puntos necesarios: se reducen de 1 080 a solo 100, menos del 10 % de lo que antes se exigía.

Requisitos simplificados : se pasa de diez requisitos a apenas cinco , llevando todo a una versión más ágil.

Eliminación de penalizaciones : ya no se condiciona el monto del crédito al cumplimiento del patrón, ni se castiga el puntaje si tuvieras problemas en el Buró de Crédito.

Mayor inclusión : esta medida está diseñada para beneficiar principalmente a trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos , quienes antes tenían dificultades para alcanzar el puntaje mínimo.

Buró de Crédito sin efectos negativos: ahora solo se consulta para verificar que no tengas otro crédito de vivienda vigente, no para condicionar el monto del crédito.

¿Por qué es una noticia importante?

Accesibilidad real: Reducir el puntaje necesario hace la vivienda más alcanzable para un mayor número de personas. Menos burocracia: Más elegibilidad y menos papeleo significa menos trámites y más rapidez. Inclusión financiera: Los trabajadores con bajos ingresos, que antes quedaban fuera, ahora tienen una puerta abierta. Equidad: Eliminar las penalizaciones por el patrón y cambiar el rol del Buró refuerza el enfoque de derechos, no de restricciones.

Lo que debes saber

Modelo vigente : El modelo T100 ya está activo. Si eres derechohabiente, podrás acceder si reúnes los 100 puntos y cumples los 5 requisitos.

¿Sigas en el esquema antiguo? Si ya contabas con puntaje acumulado, revisa tu situación en Mi Cuenta Infonavit ; podrías calificar más rápido.

Siguiente paso: Revisa qué implican estos cinco requisitos simplificados y acude a los módulos o consulta la página oficial del Infonavit.

El nuevo modelo T100 del Infonavit transforma el acceso a tu vivienda al bajar el puntaje requerido de 1 080 a 100, reducir los requisitos a la mitad y eliminar penalizaciones, con un fuerte enfoque en la inclusión de trabajadores de bajos ingresos. Este cambio marca el inicio de una nueva etapa para que más personas puedan construir su patrimonio.