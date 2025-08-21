El Mayo, por declararse culpable de dos cargos

Ismael El Mayo Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable el próximo lunes de dos de los 13 delitos que le imputa la Fiscalía General de Estados Unidos, que son empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada, considerados los más graves en su contra.

Lo anterior, después de que el narcotraficante aceptó el acuerdo de responsabilidad con el gobierno estadounidense, lo cual le permitiría que su condena sea menor al colaborar con información en otras investigaciones por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

De acuerdo con una carta del fiscal Joseph Nocella, presentada ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, se notificó al juez Brian M. Cogan que Zambada García aceptó declararse culpable de los dos cargos señalados.

El Dato: La Ley RICO es una norma federal de EU, de 1970, para combatir a individuos y organizaciones involucradas con el crimen organizado dentro de una empresa criminal.

A pesar de que ambas acusaciones serían las causales para dictar pena de muerte en su contra, el Departamento de Justicia de EU ratificó que no la solicitará. Sin embargo, la condena que podría tener El Mayo sería la prisión vitalicia.

El resto de los delitos, que ya no serán motivo de sentencia, serían narcotráfico, uso de armas prohibidas, homicidio y lavado de dinero.

El cargo de empresa criminal continua, que aceptará Ismael Zambada, está incluido en la acusación de Nueva York, que abarca el periodo de 1989 hasta 2024, mientras que el de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue presentado en Texas, para el periodo 2000 a 2012.

El acuerdo de culpabilidad del capo mexicano sería similar al que aceptó en Chicago, Ovidio Guzmán López, El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio.

Ese acuerdo dejó en suspenso la fecha para sentenciar a Guzmán López y establece que la Fiscalía pedirá a la Corte una pena menor a la cadena perpetua, si es que el acusado colabora en todo lo que se le requiera.

Incluso con plena cooperación, veinte años de cárcel es la sanción mínima por dirigir una empresa criminal. Mientras Ovidio sólo tiene 35 años de edad, Zambada ya tiene 77 años.

El lunes pasado, la Corte adelantó que Zambada García cambiaría su declaración de no culpabilidad a aceptar los cargos que le imputa Estados Unidos, durante la siguiente audiencia del 25 de agosto.

Ante ello, el fiscal Joseph Nocella adelantó la presentación de la carta al fiscal Cogan, ya que los cargos contra el exlíder del Cártel de Sinaloa derivan de dos procesos distintos: uno en la Corte de Nueva York, y otro que tiene abierto en el Distrito Oeste de Texas. Este último fue enviado a Nueva York cuando Zambada aceptó su traslado desde Texas, y ahora está asignado al juez Eric Vitaliano, y no a su colega Brian Cogan, que ha llevado los procesos relevantes contra el cártel sinaloense.

“La Fiscalía propone, respetuosamente, que reasignar el caso de Texas al juez Cogan es lo apropiado, pues resultará en un ahorro significativo de recursos judiciales y sirve a los intereses de la justicia”, señala la misiva de Joseph Nocella.

En julio de 2024, El Mayo llegó a El Paso, Texas, en un vuelo privado con Joaquín Guzmán López, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada como parte de un acuerdo con la Fiscalía de EU por parte del hijo de El Chapo Guzmán.