Julio César Chávez Jr. interpone amparo judicial

Julio César Chávez Jr., fue detenido por autoridades de EU en semanas pasadas, pero ya fue deportado a México.

El boxeador Julio César Chávez Jr. interpuso un amparo ante instancias judiciales bajo el argumento de que fue privado de la libertad y mantenido incomunicado.

La acción del equipo legal del pugilista ocurrió apenas un día después de su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso), en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el expediente 1546/25, el ex campeón del boxeo mundial promovió un amparo indirecto por la vía administrativa, señalando posibles violaciones a su derecho de libertad personal.

TE RECOMENDAMOS: Se suma como colaborador de Hugo Aguilar Vidulfo Rosales renuncia como abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Apenas este miércoles 20 de agosto, un juez federal dictó prisión preventiva en contra del boxeador Julio César Chávez Jr., tras ser acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas, así como presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr fue detenido el pasado jueves 3 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), para ser deportado a México tiempo después.

La defensa legal de Julio César Chávez Jr. presentó la solicitud el 19 de agosto de 2025, un día después de que el gobierno estadunidense lo entregara a México a petición de las autoridades federales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR