Dictan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra del boxeador Julio César Chávez Jr., tras ser acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas, así como presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El boxeador de 39 años fue detenido el pasado jueves 3 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), para ser deportado a México tiempo después.

En días pasados, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que Julio César Chávez Jr. buscaba evitar su detención al ser deportado a México, para ello había promovido cinco amparos, sin embargo, ninguno fue concedido, por lo que tras ser deportado fue trasladado este lunes a un penal federal en Hermosillo, Sonora.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y enviado a México. ı Foto: Especial

En Estados Unidos, las autoridades estadounidenses lo acusaron de fraude migratorio, al señalar que ingresó legalmente al país con una visa de turista en 2023, pero permaneció más tiempo del autorizado y presentó “múltiples declaraciones fraudulentas” en su intento de obtener la residencia permanente.

Desde el año pasado el gobierno de México había solicitado la entrega de Chávez Jr., sin logran obtener una respuesta por parte de las autoridades norteamericanas, añadió el titular de la FGR.

