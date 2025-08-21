Pagos pensión Bienestar de adultos mayores: ¿Cuántos depósitos faltan en el 2025?

La pensión del Bienestar es una de las más importantes en México

La Pensión Bienestar es una política social clave del Gobierno de México, diseñada para garantizar un ingreso bimestral a personas adultas mayores —de al menos 65 años— y, desde este año, también para mujeres de entre 60 y 64 años, así como para personas con discapacidad. En 2025, los montos actualizados son los siguientes:

Adultos mayores (65+ años) : 6 200 pesos cada dos meses.

Mujeres Bienestar (60–64 años) : 3 000 pesos cada bimestre.

Personas con discapacidad: 3 200 pesos bimestrales.

¿Cuántos depósitos de la pensión del Bienestar?

El programa ya ha desembolsado los pagos correspondientes a los cuatro primeros bimestres del año (enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto). Esto significa que aún restan dos pagos por recibir:

Septiembre-Octubre 2025

Noviembre-Diciembre 2025

Aunque aún no se ha publicado un calendario oficial con las fechas específicas de entrega, se espera que el quinto pago inicie a partir del lunes 1 de septiembre, como ha sido habitual en bimestres anteriores.

El sistema operativo considera la primera letra del primer apellido del beneficiario para asignar el día de pago, con el fin de evitar concentraciones en bancos y facilitar atención ordenada.

También es importante destacar que no habrá pagos dobles en lo que resta del año; esto incluye tanto a los beneficiarios mayores de 65 como a las mujeres con Bienestar.

Se abren registros para la pensión del Bienestar

Por otro lado, debes saber que en este mes de agosto, muchas de las personas se encuentran realizando el registro correspondiente que se abrió el pasado lunes 18 del mes.

Lo que significa que si te inscribes en este momento, puedes recibir el pago en la siguiente tanda de pagos para todos los nuevos beneficiarios, lo que hace importante que las personas interesadas se inscriban a este programa del Gobierno federal.

Documentos que necesitas para inscribirte

Identificación oficial vigente

CURP (impreso reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Número telefónico de contacto

¿Qué deben saber los beneficiarios?

Se esperan dos pagos más antes de finalizar el año: el quinto (septiembre-octubre) y el sexto (noviembre-diciembre).

El calendario tentativo indica que los pagos podrían iniciar el 1 de septiembre , distribuidos por apellido.

No habrá pagos dobles en lo que queda del año.

Quienes aún no están inscritos pueden hacerlo en los módulos correspondientes, presentando la documentación requerida.

Es aconsejable mantenerse atento a fuentes oficiales para confirmar el calendario preciso.

Es importante que sepas que todos los pagos de la pensión del Bienestar se realizan de manera automática en las tarjetas que tiene cada beneficiario.