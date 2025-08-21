Revancha en Colima

Nos recomiendan no pasar por alto lo que ocurrió ayer en Colima, en donde fueron vinculados a proceso la exalcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez y nueve de sus colaboradores, por peculado, uso ilícito de atribuciones y violaciones a la Ley de Remuneraciones. Dicen los que saben que la gobernadora Indira Vizcaíno no le perdona a Griselda que, desde 2022, denunciara la intención de la mandataria de imponer candidaturas de Morena a cargos de elección popular, lo que a la postre hizo. La primera represalia fue promover la expulsión de Griselda del guinda y luego vino el ejercicio de la acción penal en su contra. La persecución alcanzó a las regidoras Martha Zepeda y Sara Valdovinos, quienes fueron obligadas a separarse de sus cargos, como parte de las medidas cautelares dictadas por la jueza de control. En Colima, nos cuentan, no hay capacidad para enfrentar los problemas, como el de la inseguridad, pero qué tal para las revanchas políticas. Uf.