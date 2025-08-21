Se espera visita de Rubio por acuerdo de seguridad

En imagen de archivo, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en un evento





La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “es probable que el secretario (de Estado de Estados Unidos) Marco Rubio venga este mes para cerrar el acuerdo de seguridad entre nuestras naciones”, sobre el convenio que busca reforzar la colaboración en el combate al tráfico de armas y drogas, bajo principios de respeto mutuo y soberanía nacional.

Como resultado de las diversas reuniones sostenidas con líderes de Estado en la primera mitad del año, Sheinbaum Pardo recordó que la próxima semana vendrá el secretario de Estado de Brasil, y también se alista la llegada del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, se contempla que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visite nuestro país antes de diciembre de este 2025.

El Tip: En julio pasado, María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, anunció que Macron visitaría México a finales de noviembre.

“La próxima semana viene el secretario de Estado de Brasil; (en septiembre) viene el primer ministro de Canadá (Mark Carney); va a venir el presidente de Francia (Emmanuel Macron), y se está viendo” que venga Marco Rubio “para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, dijo.

Además, la mandataria federal descartó tener más viajes al extranjero en lo que resta del año y señaló que en las próximas semanas y meses se quedará a recibir visitas de países como Canadá o Brasil, cuyos funcionarios visitarán México antes de que concluya el año. “No, no pienso salir de aquí a diciembre”, destacó en su conferencia matutina.