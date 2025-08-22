‘México mantendrá diálogo abierto con EU en defensa de connacionales’, afirma De la Fuente.

México mantiene un compromiso irrestricto con la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas mexicanas en el exterior, independientemente de su estatus migratorio, y en este propósito seguirá haciendo uso del marco jurídico, las acciones diplomáticas y el diálogo permanente, abierto y a distintos niveles con las autoridades de Estados Unidos, aseguró hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Tras reiterar que la protección y el apoyo a los connacionales en el exterior ha sido una de las instrucciones más puntuales que ha recibido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum por considerarlo prioridad de su gobierno, De la Fuente destacó que estas interacciones con las autoridades de aquel país se sustentan en un diálogo respetuoso sobre los principios de coordinación y cooperación, sin subordinación, y con respeto a nuestra soberanía.

En conferencia de prensa en la sede de la Cancillería, acompañado por Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte; Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, y Fátima Ríos, directora general de Movilidad Humana, De la Fuente presentó una actualización de las acciones de protección que, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizan en favor de los connacionales en aquel país.

El canciller destacó que, a través del diálogo, se busca atender el fenómeno migratorio a lo largo de todo su ciclo.

“México, como ustedes saben, rechaza aquellas prácticas que criminalizan la migración o que atentan contra los derechos humanos o ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. La perspectiva de México en los temas de movilidad y migración es una perspectiva humanista y, por ello, le ponemos particular atención a las causas estructurales. Esa es la posición que México ha defendido y seguirá defendiendo en todo momento”, precisó.

De la Fuente destacó que este diálogo se mantiene a nivel local, por parte de los consulados, con autoridades locales de agencias como ICE, CBP, Border Patrol y el sheriff del condado; entre las embajadas de México en Washington y la embajada de Estados Unidos en nuestro país, con funcionarios del Departamento de Estado y, en su caso particular, con su homólogo Marco Rubio, titular de este Departamento.

Destaca disminución de los flujos migratorios hacia EU

En su intervención, Fátima Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Cancillería informó que en los últimos meses se ha observado una disminución constante de los flujos migratorios, tanto de personas mexicanas como extranjeras, que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos.

Detalló que del primero de octubre de 2024 al 20 de agosto de este año el número de encuentros de personas en situación migratoria irregular pasó de 3640 a 285, una reducción de 91%; el registro más bajo en las últimas cinco décadas, precisó.

Como parte del seguimiento puntual a los recientes operativos de control migratorio realizados por autoridades estadounidenses, Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte informó que al corte del 20 de agosto de este año, la red de consulados en Estados Unidos ha realizado 6 mil 326 visitas a centros de detención, un promedio de 30 al día.

Destacó que derivado de estas visitas se han podido observar las condiciones en las que se encuentran las personas mexicanas detenidas y, a partir de estas situaciones, se ha brindado orientación legal y seguimiento a través del personal consular, y en ocasiones también, asesoría legal a través de la red de abogados PALE.

En el caso específico del centro de detención de Everglades, Velasco precisó que a través del Consulado General de México en Miami se han realizado cinco visitas y se han entrevistado, hasta el momento, a 118 connacionales.

La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, destacó por su parte que hasta el 20 de agosto se han brindado más de 13 mil 100 asesorías legales a connacionales.

Destacó que se trabaja con más de 300 proveedores que brindan asesoría y representación legal gratuita o a bajo costo a connacionales en las principales áreas de derecho estadounidense, más de la mita enfocados en materia migratoria.

En la parte final de la conferencia y, a pregunta expresa, el canciller de la Fuente se refirió a la ratificación que realizó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de siete designaciones presidenciales de igual número de embajadores y embajadoras, cinco de los cuales son miembros activos y distinguidos del Servicio Exterior Mexicano (SEM), lo cual permite poner en su justa dimensión el balance entre los que son miembros del SEM y los que no lo son.

