Silvano Aureoles queda sin protección judicial; FGR puede ejecutar orden de captura por desfalco en Michoacán

Una jueza de distrito declaró sin materia la suspensión provisional que protegía al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra cualquier orden de captura, con lo cual nuevamente queda expuesto a una posible detención por un caso de desfalco millonario que se le imputa.

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, resolvió que la medida cautelar que beneficiaba a Aureoles Conejo ya no tiene efecto.

Con esta decisión, el exmandatario enfrenta de nuevo las acusaciones de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta, derivadas del desfalco de más de 3 mil millones de pesos destinado a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil Estatal.

El amparo había sido tramitado por Aureoles el 15 de agosto, y la suspensión provisional se había concedido el lunes pasado, pero tras la revisión de la jueza Vargas Alarcón, se determinó que ya no procede. Según la resolución, se aplicaron los artículos 140, 144 y 145 de la Ley de Amparo y el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, bajo los cuales se declaró “sin materia la suspensión”.

Aureoles no acudió a comparecer el miércoles pasado ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, quien en febrero libró la orden de captura en su contra.

De acuerdo con Julio Cobos, agente del Ministerio Público del caso, “la orden de aprehensión en contra de Silvano N y otra persona (Juan Bernardo Corona) es plenamente ejecutable, no comparecieron, entonces esto refuerza la ejecutabilidad de la orden de aprehensión”.

El Ministerio Público busca también a los exsecretarios de Seguridad Pública de Aureoles, Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, quienes se encuentran en la lista de Interpol para ser localizados en más de 190 países.

Mientras tanto, los cuatro coacusados detenidos en marzo por este caso —Carlos Mendoza Maldonado, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda— continúan presos en penales de la Ciudad de México.

am