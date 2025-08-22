No que ya estaba resuelto

Cómo estará la disputa por la presidencia del Senado, que Ignacio Mier salió a intentar poner orden, llamar a la unidad en la bancada de Morena y a no perder de vista el objetivo mayor, que es sostener la preferencia electoral del movimiento. En otras palabras, que las aspiraciones personales no descarrilen la operación política. No es casual que mencionara con diplomacia a Laura Itzel Castillo, Verónica Camino y Guadalupe Chavira como cartas viables. Nos comentan que lo que está en juego no es el nombre, sino la señal que manden hacia fuera: ¿estabilidad o fractura? El poblano advirtió que vienen 11 reformas secundarias y un paquete económico en puerta, lo que requiere un Senado funcional y no en pleito. El mensaje tiene doble filo: Morena no puede darse el lujo de mostrar fisuras. Y si alguien pensaba que la Presidenta movería piezas, Mier lo descarta: “Ella es muy respetuosa”. Unidad o naufragio, ése es el dilema.