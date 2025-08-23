Ahora que se conoce a los semifinalistas en pos de la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos recomiendan echarle un ojo a la lista de los que no pasaron el primer filtro. Entre ellos estaba Deysi Janett Montes Márquez, fiscal especial en Atención de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de Zacatecas. Muchos colectivos consideraron una burla su postulación, sobre todo porque la entidad atraviesa por una crisis, con un acumulado de más de tres mil personas sin ser localizadas, más las que se suman día con día. Sólo como ejemplo, el joven de 23 años, Joshua Jafet Zambrano, hijo del alcalde de Ojo Caliente, está por cumplir 11 semanas desaparecido. Y el pasado lunes se cumplió un mes de la ausencia de la enfermera del IMSS, Perla Yajaira Ortega Muñoz. Hay quienes creen que el no dejar pasar a la funcionaria zacatecana confirma la seriedad con la que están actuando quienes tienen a su cargo la revisión de los perfiles. ¿Será?