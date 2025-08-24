Dan 293 años de cárcel a asesino de hijo de Sicilia

Javier Sicilia y la familia LeBaron, durante la marcha por la paz que encabezaron en enero de 2020.

Un juez federal condenó a 293 años de prisión a José Luis Luquin, alias “El Jabón”, integrante del Cártel del Pacífico Sur, quien participó en los asesinatos de siete personas, entre ellas Juan Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, cometidos en 2011.

El impartidor de justicia encontró responsable a ese sujeto de haber participado en los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, impuso una sanción económica de 2 millones 530 mil 386 pesos como reparación del daño, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR), en un comunicado.

El Tip: Javier Sicilia encabezó el 5 de mayo de 2011, tras el asesinato de su hijo, la marcha por la paz que salió de Cuernavaca, Morelos, y llegó al Zócalo capitalino el 8 de mayo.

La institución dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas obtuvo de un juez, la sentencia condenatoria en contra de “El Jabón”.

En marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal privaron de la libertad a siete personas.

Ese mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad, entre los cuales se encontraba Juan Francisco Sicilia.

Al centro, Javier Sicilia, padre de Juan Francisco Sicilia Ortega, asesinado en 2011. ı Foto: Cuartoscuro

Este crimen desató una ola de indignación nacional y dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un colectivo que alzó la voz contra la violencia generada por el narcotráfico encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Juan Francisco Sicilia Ortega tenía 24 años de edad, era estudiante de administración en una universidad privada de Cuernavaca, cuando fue asesinado en marzo de 2011 junto con otras seis personas.

Según las investigaciones, detrás del secuestro y ejecución de estas víctimas estaban líderes del Cártel del Pacífico Sur en Morelos, cuyas células estaban al servicio del Cártel de los Beltrán Leyva.

Las otras personas asesinadas fueron María del Socorro Estrada, de 44 años, empleada de un hotel; Jaime Gabriel Alejo Cadena, de 25 años, comerciante; Álvaro Jaimes Aguilar, empleado de seguridad privada; Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, sobrinos de Álvaro.

Al centro, Juan Francisco Sicilia Ortega, asesinado en 2011. ı Foto: Margarito Pérez Retana @Cuartoscuro

El 28 de marzo de 2011, policías de Morelos encontraron los siete cuerpos dentro de un vehículo color arena con placas de circulación del estado de Guerrero. Tres de las víctimas en los asientos, y cuatro más en la cajuela, todos atados de pies y manos.

