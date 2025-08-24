JC Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo

Julio César Chávez Jr. abandonó este domingo el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, Sonora, donde fue ingresado en días pasados tras ser deportado a México por autoridades de Estados Unidos.

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, quien está acusado por su probable participación en delincuencia organizada, continuará su proceso en libertad condicional, luego de que un juez federal de la capital sonorense concedió la medida cautelar.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y enviado a México. ı Foto: Especial

Chávez Jr., ligado al Cártel de Sinaloa

El proceso contra el púgil es parte de una investigación más amplia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en 2019 contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas y armas, además de narcotráfico, luego de que Estados Unidos presentó una denuncia.

El abogado del boxeador, Rubén Fernando Benítez, dijo que Chávez Jr. será procesado por el delito de “delincuencia organizada en la modalidad de participar, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción clandestina a México de armas de fuego ”.

El litigante desestimó los señalamientos de la FGR contra Chávez Carrasco, y afirmó que la acusación está basada en “anécdotas de camaradería”.

El peleador de 39 años enfrentará su proceso en libertad condicional, pero no podrá salir de México. El juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.

El Tip: La detención de Chávez Jr. se realizó pocos días después del combate que sostuvo con el boxeador e influencer estadounidense Jake Paul en Los Ángeles, California.

🚨#Actualización | Julio César Chávez Jr. no podrá salir de México; su abogado acusa que la fiscalía se basa en “anécdotas”



➡️Tras la vinculación a proceso, su abogado, Rubén Fernando Benítez, señaló que lo único que se alcanzó es “seguir investigando” por 3 meses más.



➡️Hoy… https://t.co/Rap6sw6IVK pic.twitter.com/FvJxeSvtQG — Azucena Uresti (@azucenau) August 24, 2025

Chávez Jr., entregado a México el 18 de agosto

El pasado 2 de julio, agentes del del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), arrestaron a Chávez Jr. en su residencia de Los Ángeles, California, por exceder la duración de su visa de turista, la cual expiró en febrero del 2024, y por mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia.

3 meses dio el juez para completar la investigación sobre el pugilista

Después de permanecer detenido durante mes y medio, el púgil fue deportado y entregado a agentes de la FGR en Sonora, quienes el pasado 19 de agosto lo trasladaron al Cefereso de Hermosillo.

La investigación de la FGR de 2019 giraba en torno contra de 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal.

