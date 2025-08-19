Embajador Ronald Johnson difunde FOTO de Julio César Chávez Jr. tras deportación a México

Ronald Johnson, embajador de Estados Estados Unidos en México, difundió este martes la primera fotografía del boxeador Julio César Chávez Jr. tras su deportación, para que enfrente los cargos que se le imputan en México.

A través de la red social X, el diplomático detalló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) entregó al boxeador a las autoridades mexicanas en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, y compartió la fotografía en la que aparece el hijo del exboxeador Julio César Chávez, esposado y resguardado por tres elementos del ICE.

Johnson destacó la “sólida cooperación” entre México y Estados Unidos, al afirmar que “ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Chávez Jr. fue ingresado al penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El pasado 7 de julio, el abogado de Julio César Chávez Jr., Michael Goldstein, dijo que su cliente se encontraba bajo custodia del DHS en Hidalgo, Texas.

El boxeador de 39 años fue detenido el pasado jueves 3 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

▶ #Video |La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las autoridades de los #EstadosUnidos detuvieron a Julio César Chávez Jr. en la ciudad de Los Ángeles, California, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en México por delincuencia organizada y tráfico… pic.twitter.com/vrR1mkIOzs — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 3, 2025

El 6 de julio, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que Julio César Chávez Jr. buscaba evitar su detención al ser deportado a México.

Para ello promovió cinco amparos, aunque ninguno había sido concedido porque, explicó el fiscal general de la República, “nosotros no lo tenemos en nuestro poder”.

Gertz Manero aseguró que desde marzo de 2023 las autoridades estadounidenses sabían que el boxeador tenía una orden de aprehensión vigente en México por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de personas, armas y drogas.

Pese a la orden de arresto, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos, con visa de turista, para establecer su residencia, contraer matrimonio y vivir “libre” bajo protección de las leyes de ese país.

“Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión”, afirmó Gertz Manero, y añadió que el mismo Julio César Chávez declaró que su hijo vivía en Estados Unidos “protegido por sus leyes, cuando sabían que había una orden”.

Desde el año pasado el gobierno mexicano solicitó la entrega de Chávez Jr., sin respuesta hasta su detención por autoridades norteamericanas, añadió el titular de la FGR.

Según el DHS, Julio César Chávez Jr. no contaba con residencia legal en Estados Unidos desde febrero de 2024, luego de que expiró su visa de turista.

Un mes antes, el 7 de enero, la policía de Los Ángeles arrestó al boxeador, acusado de posesión ilegal, fabricación e importación de armamento.

