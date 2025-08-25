Beca Leona Vicario 2025: requisitos, preregistro y quiénes pueden recibir 1,032 pesos mensuales

Foto: Cuartoscuro / inehrm.gob.mx / La Razón

Conoce todos los detalles sobre la beca Leona Vicario en la Ciudad de México.

En vísperas del regreso a clases, el Gobierno de la Ciudad de México abrió el preregistro para que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan acceder a los beneficios de la beca “Leona Vicario”, un nuevo programa dirigido a niñas, niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.

Además de un apoyo económico mensual de entre 382 y hasta 1,032 pesos, las personas beneficiarias también podrán acceder a atención psicológica y actividades culturales, servicios complementarios para garantizar los derechos básicos como educación y desarrollo integral.

Si te interesa saber quiénes pueden inscribirse a la beca “Leona Vicario” y cómo realizar el preregistro, en La Razón te contamos todos los detalles.

TE RECOMENDAMOS: A cuatro años de los hechos Absuelven a exfuncionario responsable de desaparición de Claudia Uruchurtu

¡BECA DE LOS 0 A LOS 17 AÑOS! no se te pase registrarte, beca leona vicario del 25 al 29 de agosto



Sígueme en mis Redes Sociales y dales un me gusta https://t.co/XNE2iFppHe pic.twitter.com/qCmvPvA38P — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 26, 2025

¿Hasta cuándo y quienes pueden inscribirse a la beca Leona Vicario?

El periodo de preinscripción comenzó este lunes 25 de agosto y termina el próximo viernes 29, por lo que aún tienen oportunidad de realizar la solicitud menores de 0 a 17 años, aunque tendrán prioridad:

Víctimas de violencia

En situación de orfandad

Hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber

Menores con padres, madres o tutores solos, privados de su libertad o con alguna discapacidad permanente que les impida trabajar

Beca Leona Vicario, registro del 25 al 29 de agosto. ı Foto: dif.cdmx.gob.mx

Cómo realizar el preregistro a la beca Leona Vicario y montos a recibir

Para realizar el preregistro a la beca Leona Vicario 2025 es necesario ingresar al portal oficial del DIF Ciudad de México, o haciendo clic aquí, donde se deberá ingresar la CURP de la niña, niño o adolescente solicitante.

El apoyo económico consiste en un depósito mensual según la edad y el nivel educativo de la persona beneficiaria:

Niñas y niños de 0 a 2 años

Apoyo mensual de 1,032 pesos de enero a diciembre

Niñas y niños de 3 a 5 años inscritos a preescolar

Enero a junio: 432 pesos mensuales

Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales

Septiembre a diciembre: 432 pesos mensuales

Niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años inscritos en primaria y secundaria

Enero a junio: 382 pesos mensuales

Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales

Septiembre a diciembre: 382 pesos mensuales

Adolescentes de 15 a 17 años inscritos en nivel bachillerato

Apoyo mensual de 1,032 pesos de enero a diciembre

Centros de Atención Múltiple (CAM) de primaria, secundaria y laboral

Enero a junio: 432 pesos mensuales

Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales

Septiembre a diciembre: 432 pesos mensuales

Montos por edad y nivel educativo de la beca Leona Vicario. ı Foto: dif.cdmx.gob.mx

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), la entrega de los recursos será a través de una tarjeta electrónica y a mes vencido.

Toma nota: En caso de que la demanda supere los recursos disponibles, los solicitantes elegibles serán inscritos en una lista de espera y causará alta en cuanto haya un lugar disponible.

Requisitos para el preregistro a la beca Leona Vicario

Los requisitos para la beca Leona Vicario son:

Residir en la Ciudad de México

Tener hasta 17 años 11 meses

Estar inscrito en una escuela pública de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior en modalidad escolarizada, semiescolarizada o en línea, excepto en el caso de niñas y niños de 0 a 3 años

Ingreso familiar mensual no debe rebasar los 4 mil 763 pesos

Además de la ayuda monetaria, el programa incluye servicios de atención integral, que van desde:

Atención psicológica

Actividades culturales y recreativas

Asesoría jurídica

Canalización a servicios médicos básicos

El DIF Ciudad de México estima ofrecer 15 mil atenciones presenciales y 40 mil virtuales para los beneficiarios y sus familias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr