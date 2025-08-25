Beca Leona Vicario 2025: requisitos, preregistro y quiénes pueden recibir 1,032 pesos mensuales

En vísperas del regreso a clases, el Gobierno de la Ciudad de México abrió el preregistro para que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan acceder a los beneficios de la beca “Leona Vicario”, un nuevo programa dirigido a niñas, niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.
Además de un apoyo económico mensual de entre 382 y hasta 1,032 pesos, las personas beneficiarias también podrán acceder a atención psicológica y actividades culturales, servicios complementarios para garantizar los derechos básicos como educación y desarrollo integral.
Si te interesa saber quiénes pueden inscribirse a la beca “Leona Vicario” y cómo realizar el preregistro, en La Razón te contamos todos los detalles.
¿Hasta cuándo y quienes pueden inscribirse a la beca Leona Vicario?
El periodo de preinscripción comenzó este lunes 25 de agosto y termina el próximo viernes 29, por lo que aún tienen oportunidad de realizar la solicitud menores de 0 a 17 años, aunque tendrán prioridad:
- Víctimas de violencia
- En situación de orfandad
- Hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber
- Menores con padres, madres o tutores solos, privados de su libertad o con alguna discapacidad permanente que les impida trabajar
Cómo realizar el preregistro a la beca Leona Vicario y montos a recibir
Para realizar el preregistro a la beca Leona Vicario 2025 es necesario ingresar al portal oficial del DIF Ciudad de México, o haciendo clic aquí, donde se deberá ingresar la CURP de la niña, niño o adolescente solicitante.
El apoyo económico consiste en un depósito mensual según la edad y el nivel educativo de la persona beneficiaria:
Niñas y niños de 0 a 2 años
- Apoyo mensual de 1,032 pesos de enero a diciembre
Niñas y niños de 3 a 5 años inscritos a preescolar
- Enero a junio: 432 pesos mensuales
- Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales
- Septiembre a diciembre: 432 pesos mensuales
Niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años inscritos en primaria y secundaria
- Enero a junio: 382 pesos mensuales
- Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales
- Septiembre a diciembre: 382 pesos mensuales
Adolescentes de 15 a 17 años inscritos en nivel bachillerato
- Apoyo mensual de 1,032 pesos de enero a diciembre
Centros de Atención Múltiple (CAM) de primaria, secundaria y laboral
- Enero a junio: 432 pesos mensuales
- Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales
- Septiembre a diciembre: 432 pesos mensuales
De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), la entrega de los recursos será a través de una tarjeta electrónica y a mes vencido.
- Toma nota: En caso de que la demanda supere los recursos disponibles, los solicitantes elegibles serán inscritos en una lista de espera y causará alta en cuanto haya un lugar disponible.
Requisitos para el preregistro a la beca Leona Vicario
Los requisitos para la beca Leona Vicario son:
- Residir en la Ciudad de México
- Tener hasta 17 años 11 meses
- Estar inscrito en una escuela pública de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior en modalidad escolarizada, semiescolarizada o en línea, excepto en el caso de niñas y niños de 0 a 3 años
- Ingreso familiar mensual no debe rebasar los 4 mil 763 pesos
Además de la ayuda monetaria, el programa incluye servicios de atención integral, que van desde:
- Atención psicológica
- Actividades culturales y recreativas
- Asesoría jurídica
- Canalización a servicios médicos básicos
El DIF Ciudad de México estima ofrecer 15 mil atenciones presenciales y 40 mil virtuales para los beneficiarios y sus familias.
