Beca Leona Vicario 2025: requisitos, preregistro y quiénes pueden recibir 1,032 pesos mensuales

¿Quieres la Beca Leona Vicario? Consulta el preregistro, requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo económico en la Ciudad de México

Conoce todos los detalles sobre la beca Leona Vicario en la Ciudad de México.
Conoce todos los detalles sobre la beca Leona Vicario en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / inehrm.gob.mx / La Razón
César Huerta

En vísperas del regreso a clases, el Gobierno de la Ciudad de México abrió el preregistro para que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan acceder a los beneficios de la beca “Leona Vicario”, un nuevo programa dirigido a niñas, niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.

Además de un apoyo económico mensual de entre 382 y hasta 1,032 pesos, las personas beneficiarias también podrán acceder a atención psicológica y actividades culturales, servicios complementarios para garantizar los derechos básicos como educación y desarrollo integral.

Si te interesa saber quiénes pueden inscribirse a la beca “Leona Vicario” y cómo realizar el preregistro, en La Razón te contamos todos los detalles.

¿Hasta cuándo y quienes pueden inscribirse a la beca Leona Vicario?

El periodo de preinscripción comenzó este lunes 25 de agosto y termina el próximo viernes 29, por lo que aún tienen oportunidad de realizar la solicitud menores de 0 a 17 años, aunque tendrán prioridad:

  • Víctimas de violencia
  • En situación de orfandad
  • Hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber
  • Menores con padres, madres o tutores solos, privados de su libertad o con alguna discapacidad permanente que les impida trabajar
Beca Leona Vicario, registro del 25 al 29 de agosto.
Beca Leona Vicario, registro del 25 al 29 de agosto. ı Foto: dif.cdmx.gob.mx

Cómo realizar el preregistro a la beca Leona Vicario y montos a recibir

Para realizar el preregistro a la beca Leona Vicario 2025 es necesario ingresar al portal oficial del DIF Ciudad de México, o haciendo clic aquí, donde se deberá ingresar la CURP de la niña, niño o adolescente solicitante.

El apoyo económico consiste en un depósito mensual según la edad y el nivel educativo de la persona beneficiaria:

Niñas y niños de 0 a 2 años

  • Apoyo mensual de 1,032 pesos de enero a diciembre

Niñas y niños de 3 a 5 años inscritos a preescolar

  • Enero a junio: 432 pesos mensuales
  • Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales
  • Septiembre a diciembre: 432 pesos mensuales

Niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años inscritos en primaria y secundaria

  • Enero a junio: 382 pesos mensuales
  • Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales
  • Septiembre a diciembre: 382 pesos mensuales

Adolescentes de 15 a 17 años inscritos en nivel bachillerato

  • Apoyo mensual de 1,032 pesos de enero a diciembre

Centros de Atención Múltiple (CAM) de primaria, secundaria y laboral

  • Enero a junio: 432 pesos mensuales
  • Julio y agosto: 1,032 pesos mensuales
  • Septiembre a diciembre: 432 pesos mensuales
Montos por edad y nivel educativo de la beca Leona Vicario.
Montos por edad y nivel educativo de la beca Leona Vicario. ı Foto: dif.cdmx.gob.mx

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), la entrega de los recursos será a través de una tarjeta electrónica y a mes vencido.

  • Toma nota: En caso de que la demanda supere los recursos disponibles, los solicitantes elegibles serán inscritos en una lista de espera y causará alta en cuanto haya un lugar disponible.

Requisitos para el preregistro a la beca Leona Vicario

Los requisitos para la beca Leona Vicario son:

  • Residir en la Ciudad de México
  • Tener hasta 17 años 11 meses
  • Estar inscrito en una escuela pública de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior en modalidad escolarizada, semiescolarizada o en línea, excepto en el caso de niñas y niños de 0 a 3 años
  • Ingreso familiar mensual no debe rebasar los 4 mil 763 pesos

Además de la ayuda monetaria, el programa incluye servicios de atención integral, que van desde:

  • Atención psicológica
  • Actividades culturales y recreativas
  • Asesoría jurídica
  • Canalización a servicios médicos básicos

El DIF Ciudad de México estima ofrecer 15 mil atenciones presenciales y 40 mil virtuales para los beneficiarios y sus familias.

