Defensa de la soberanía también es pilar para el desarrollo sustentable: Sheinbaum

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe.

En un contexto de múltiples diferendos internacionales entre distintos países, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la defensa de la soberanía también es fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable.

Dicho señalamiento fue hecho por la mandataria al inaugurar la primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional, en Palacio Nacional en donde recibió a autoridades de 22 países.

En Palacio Nacional, celebramos la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para contribuir a la acción climática; compartimos puntos de vista para fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30. Bienvenidos a México. pic.twitter.com/S65UTfaYXj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2025

Resaltó que no puede hablarse de Desarrollo Sustentable sin incluir cuatro pilares: el social, el económico, el ambiental, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

“Desarrollo sustentable no puede verse solo desde la perspectiva ambiental; necesariamente tiene tres pilares, y yo diría en este momento un cuarto, por supuesto: la disminución de la pobreza y las desigualdades económicas, lo económico, es decir, que haya desarrollo con bienestar; los dos pilares, lo económico, lo social; y lo ambiental. Y yo diría un cuarto, que hoy adquiere mucha importancia: y es la soberanía, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. No puede hablarse de desarrollo, si no hay estos cuatro pilares combinados”, exclamó.

En este contexto, expuso que en México se llevan a cabo distintas acciones en materia ambiental como lo son el cumplimiento con uno de los compromisos de la agenda 2030, en donde el 5 por ciento de la generación eléctrica sea con fuentes renovables, con el objetivo de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad; e impulso de las estufas eficientes en zonas rurales.

En cuanto a la captura de carbono, señaló que través del programa Sembrando Vida se invierten 2 mil millones de dólares al año, más de lo que el mundo destina al Fondo Verde, para apoyar a 400 mil agricultoras y agricultores, lo que ha permitido reforestar cerca de un millón de hectáreas.

A esto agregó el saneamiento de los ríos más contaminados: Atoyac, Lerma-Santiago y Tula; la implementación del Programa de Tecnificación de Riego que permita utilizar el agua de riego para el consumo humano.

También el fortalecimiento de los trenes de pasajeros y de carga para reducir el transporte por carretera; las normas ambientales para reducir las emisiones de los vehículos y el lanzamiento de un mini vehículo eléctrico mexicano, así como un autobús.

“El tema, cuando uno está en estos lugares de toma de decisiones, es cómo se combinan estas cuatro áreas del desarrollo mundial y del desarrollo de nuestro país. México ha sacado a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas, en 6 años, de la pobreza . Y nuestro objetivo es seguir avanzando durante nuestro sexenio, reducir la pobreza”, agregó.

