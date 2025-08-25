Y el que sigue al pie del cañón para hacer escuchar su voz en el tema de la reforma electoral que se empieza a perfilar es un grupo de exconsejeros, exmagistrados, académicos y diversas voces de la política. Y es que resulta que ayer lanzaron un nuevo texto de #Consenso electoral en el que plantean: “Nuestro llamado es claro: la reforma electoral debe discutirse en un debate y diálogo auténticos, con base en argumentos y propuestas, sin comentarios descalificadores hacia éste u otros grupos”, refirieron ayer. Llaman la atención los principios fundamentales que, a su consideración, deben tenerse en cuenta en cualquier reforma: fortalecer la representación política proporcional, preservar la autonomía de los organismos electorales, garantizar que consejeros y magistrados sean designados con criterios técnicos, mantener el padrón bajo control de la autoridad electoral, asegurar un sistema eficaz de fiscalización y sanciones y redefinir las reglas de elección judicial. Y es que claramente algunos irían en sentido opuesto a lo que se prefigura en la 4T. Atentos.

