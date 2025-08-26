Batea en EU su responsabilidad

Así que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se sumó a la lista de figuras de la 4T que van al extranjero a olvidarse de sus extenuantes jornadas de trabajo. Y vaya que debe estar estresado don Víctor, con un estado a su cargo sumido en una escalada de violencia, que se refleja en un aumento de 90 por ciento en asesinatos, 193 por ciento en desapariciones forzadas y 22.6 por ciento en tasa de violencia letal. Por eso el pasado fin de semana el gobernador de Morena se fue a San Diego, California, a ver el primer partido de la serie entre Los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y mientras el mandatario despejaba su mente viendo batear, en su estado se registraban agresiones armadas, con saldo de varias víctimas. Es clara la afición de Castro Cosío al rey de los deportes. Y hay quienes creen que incluso lo practica con mucho tino, pero por la forma en que batea, constantemente, su responsabilidad. Tsss.

