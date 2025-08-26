Doble trancazo al PRI

Duro golpe representará al Revolucionario Institucional la renuncia ayer del senador poblano Néstor Camarillo a las filas de ese partido, nos hacen ver. Y es que además de esta baja le afectará en su presencia en la Mesa Directiva de la Cámara alta, donde por primera vez en más de 80 años quedará fuera. Tras la dimisión del ahora exdirigente del PRI en Puebla, el tricolor se queda con sólo 13 escaños, lo que lo ubica como cuarta fuerza, por debajo del Partido Verde Ecologista, que suma 14. Este reacomodo le permite al PVEM quedarse con la vicepresidencia de la Mesa Directiva, debilitando más al priismo en el ámbito legislativo. Hace tiempo, Cynthia López Castro también dejó las filas priistas y se sumó a la bancada de Morena en el Senado. Habrá que esperar a ver si Camarillo se pone esa misma camiseta o agarra otro rumbo con MC, el PAN o incluso el PVEM. Como están las cosas, nos dicen, en una de ésas le piden perdón a a Manlio Fabio Beltrones, y lo tratan de regresar a la bancada tricolor. En ese caso Alejandro Moreno, lo tendría que desexpulsar, lo cual se ve más que difícil. Atentos.

