‘El Mayo’ Zambada se compromete a liquidar 15 mil mdd a EU y abre posibilidad a deportación

"El Mayo" Zambada en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Al revelarse el acuerdo de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, se abrió la posibilidad de que sea deportado a México, ya que no es ciudadano estadounidense, aunque queda abierta la opción de mantenerlo preso en Estados Unidos, además de haberse comprometido a liquidar 60 días antes de enero de 2026 los 15 mil millones de dólares al gobierno de ese país.

En el documento difundido un día después de que se declaró culpable por los cargos de operación de una empresa criminal continua y conspiración de crimen organizado, el narcotraficante señaló que aceptará la cadena perpetua, si así lo determina el juez Brian M. Cogan, además de renunciar a cualquier posibilidad de apelar la sentencia o para buscar quedarse bienes o dinero asegurado.

"El Mayo" Zambada se declara culpable de dos cargos de crimen organizado. ı Foto: La Razón de México

“El acusado reconoce que declararse culpable puede tener consecuencias en su estatus migratorio si no es ciudadano estadounidense (…) De hecho, dado que el acusado se declara culpable de participar en una actividad delictiva continua y de conspirar para violar el Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1962(c), la deportación es presuntamente obligatoria.

“Sin embargo, la deportación y otras consecuencias migratorias son objeto de un procedimiento separado, y el acusado entiende que nadie, ni siquiera su abogado ni el Tribunal de Distrito, puede predecir con certeza el efecto de su condena en su estatus migratorio. Sin embargo, el acusado afirma que quiere declararse culpable independientemente de las consecuencias migratorias que su declaración pueda conllevar, incluso si la consecuencia es su expulsión automática de los Estados Unidos”, agregó.

“El Mayo” se compromete a colaborar con EU

“El Mayo” Zambada se comprometió también a colaborar con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en la identificación de los activos que permitan pagar los 15 mil millones de dólares y revelar detalles de una red internacional de lavado de dinero.

“El demandado se compromete a colaborar plenamente con el gobierno para efectuar el pago de la Sentencia de Decomiso, entre otras cosas, mediante la formalización de los documentos necesarios para la transferencia de la titularidad a los Estados Unidos”, dice el texto.

Además, el acusado declara que revelará todos sus activos a los Estados Unidos en el estado financiero titulado, 60 días hábiles antes de la fecha de la sentencia. Aceptó que si no paga el dinero antes de enero de 2026 acepta la confiscación de cualquier otra propiedad suya que se alcance la cifra acordada.

