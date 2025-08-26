El poderoso OAJ

Quienes saben de las entretelas políticas dicen que la próxima designación de los integrantes del Órgano de Administración Judicial, que será el verdadero instrumento que ejerza poder y autoridad en el Poder Judicial de la Federación, ya está generando pugnas y jaloneos al interior de Morena, tanto en el Senado como en el partido. Y es que la reforma judicial no establece que sus cinco integrantes sean electos por voto popular, como sí ocurrió con quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial. Entre quienes conformen el todopoderoso OAJ, que controlará los recursos económicos, la nómina, las plazas y adscripciones de los nuevos juzgadores, las promociones, los juzgados y tribunales, así como las evaluaciones de todos los juzgadores federales, incluidos los ministros, uno ya fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Uno más tendrá que definirlo el Senado, con voto de dos terceras partes del pleno, y tres más los elegirá el pleno de la nueva Corte, con el voto de ocho de los nueve ministros. La reforma constitucional en materia judicial establece que dicho órgano deberá estar operando el 1 de septiembre, fecha de llegada de los nuevos juzgadores, lo que no ocurrirá. A ver qué hacen. Pendientes.

