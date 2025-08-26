Localizan con vida a dos tripulantes de yate desaparecido en ruta de Florida a Isla Mujeres

Localizan con vida tripulantes de yate como desaparecidos en el Golfo de México.

La Secretaría de Marina (Marina) dio a conocer que dos tripulantes del yate “Chuleta”, una embarcación tipo Regal 33 OBX que había zarpado el pasado 20 de agosto del puerto de Key West, Florida, con destino a Isla Mujeres, fueron localizados con vida en aguas del Golfo de México, luego de permanecer a la deriva tras quedarse sin combustible.

De acuerdo con la institución, la localización fue posible gracias a la colaboración de la comunidad marítima, ya que un buque de bandera filipina avistó la embarcación y dio aviso de su posición, lo que permitió coordinar el rescate. Posteriormente, una patrulla oceánica de la Armada de México acudió al lugar y recibió a los tripulantes, quienes se encontraban en condiciones estables.

La Quinta Región Naval desplegó un operativo de búsqueda y rescate que incluyó una aeronave, la cual realizó patrones de rastreo aéreo con apoyo de estrategias para prolongar al máximo el tiempo de operación en vuelo. Estas acciones se complementaron con el uso de embarcaciones tipo Interceptora y tipo Defender, pertenecientes a la Estación de Búsqueda y Rescate de Isla Mujeres.

La Marina detalló que se empleó el sistema “SAROPS”, una tecnología especializada en operaciones de búsqueda y rescate, que permitió procesar la información sobre la posible ubicación del yate y aumentar las probabilidades de éxito de la operación.

Finalmente, tras varias horas de rastreo, el personal naval localizó la embarcación al noroeste de Isla Mujeres, confirmando que se encontraba inmovilizada y con los tripulantes a bordo. Una vez asegurada la zona, los marinos trasladaron a las personas para brindarles atención.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, identificó a los tripulantes de la embarcación como Jorge Aragón y Ricardo Argaez, quienes luego de ser localizados lograron comunicarse con sus familiares.

“La Semar realiza ya las acciones necesarias para su recepción y traslado seguro a puerto, con un buque que se encuentra en camino", añadió Lezama.

Informo con gusto que los capitanes Jorge Aragón y Ricardo Argaez fueron localizados sanos y salvos a bordo de su embarcación en alta mar.



En primera instancia, fueron avistados por un buque de carga. La @SEMAR_mx realiza ya las acciones necesarias para su recepción y traslado… — Mara Lezama (@MaraLezama) August 26, 2025

Por su parte, la Marina agradeció el apoyo de la comunidad, y destacó en un comunicado que “con unión y perseverancia, continuaremos empleando todos los recursos a nuestro alcance hasta lograr nuestro objetivo: salvaguardar la vida humana en la mar”.

cehr