Sheinbaum pide enviar a EU informe de seguridad ante dicho de EU sobre narcogobierno en CDMX

Luego de que el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller asegurara que la Ciudad de México es gobernada por el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió enviar un informe sobre los indicadores de seguridad en la capital.

Al considerar que quizá el funcionario no conoce cómo se ha avanzado en la materia, Claudia Sheinbaum Pardo giró la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga llegar el informe.

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la reducción de homicidios en la Ciudad ha disminuido en casi 60 por ciento desde 2018 a la fecha, aunque reconoció que aún hay pendientes por atender.

“La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi el 60 por ciento, la reducción de delitos de alto impacto. Cada vez hay menos delitos. Sí, hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que. Pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo.

Comentó que es importante que Miller conozca los trabajos que se han emprendido en la ciudad, incluso desde que ella ocupó el cargo como Jefa de Gobierno y la continuidad que ha dado la actual mandataria, Clara Brugada.

