CJF prorroga comisiones de personas en funciones de titulares de órganos judiciales hasta el 15 de septiembre

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó un acuerdo general que establece que se prorrogan todas las comisiones de las personas magistradas que cuentan con titularidad en plazas 2027 no insaculadas, hasta el 15 de septiembre, o antes, si el Órgano de Administración Judicial así lo determina.

Asimismo, determinó que se prorrogan todas las designaciones de las y los secretarios que se encuentran en funciones de jueces de Distrito o magistrados de Circuito, y de personas encargadas del despacho de los órganos jurisdiccionales, de igual forma, hasta el próximo 15 de septiembre.

El Consejo de la Judicatura Federal determinó también declarar “inhábiles pero laborales” los primeros 15 días del mes de septiembre, en tribunales únicos, o, siendo más de uno, se queden desintegrados.

En caso de desintegración de tribunales colegiados de Circuito o de Apelación, se prorrogará la jurisdicción territorial del Circuito más cercano, con el fin de que el tribunal que se encuentre de guardia atienda los asuntos urgentes.

El acuerdo agrega que, en el caso de los Tribunales Laborales Federales y Centros de Justicia Penal Federal, al no poder operar con personal secretarial en funciones de titular, deben adoptar las medidas que las unidades especializadas establecieron para su debido funcionamiento.

Dicho acuerdo señala además, dentro de sus considerandos, que el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que, hasta en tanto los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial tomen protesta el 1 de septiembre, y hasta en tanto sea creado el Órgano de Administración Judicial, y sus integrantes inicien funciones con esa misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial , con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

cehr