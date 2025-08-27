Fui la ministra a la que más asuntos se le turnaron en la Segunda Sala: Lenia Batres

Lenia Batres afirmó que trabajará por que el nuevo Poder Judicial sea el que logre judicializar derechos sociales.

Al rendir un informe de actividades de su gestión al concluir los trabajos de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres afirmó que “esta semana enterramos a este ominoso Poder Judicial”, al tiempo que aseguró que ella fue la integrante de la Segunda Sala a la que más asuntos le fueron turnados en sus 20 meses de trabajo.

“De los 812 asuntos que me fueron asignados en estos 20 meses para proponer un proyecto de sentencia, resolví 644 en forma definitiva, que fueron votados en Pleno o en sala, remitidos a Tribunales Colegiados o retornados. Por cierto, fui la ministra a la que más asuntos se le turnaron en la Segunda Sala”.

Al hacer referencia a los señalamientos realizados el martes por quien fue el ministro presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez, y quien refirió durante su informe de labores que Batres Guadarrama fue la integrante que dejó mayor número de expedientes rezagados, con un total de 47, la ministra refirió que de los 599 asuntos que resolvió en la sala, 45 fueron resueltos en pleno, 20 desechados y 25 con sentencia.

“Cabe señalar que quedaron pendientes de votación 34 asuntos en la Segunda Sala, más 33 en el Pleno de la Corte. En ambos casos, se entregaron ya los proyectos de sentencia correspondientes a las y los nuevos ministros de la Corte, que podrán votar en los primeros días de septiembre próximo”, señaló.

Con la presencia del ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra electa María Estela Ríos González, Lenia Batres despidió una era del Poder Judicial de la Federación, al externar que a los nuevos juzgadores les tocará “la gran tarea” de construir la justicia.

“Adiós Poder Judicial neoliberal. Nos toca ahora la gran tarea de construir la justicia para las y los mexicanos, la justicia para el pueblo mexicano. Tenemos esa histórica oportunidad de encauzar a ese Poder del Estado, que se quedó al margen de la democracia en el país, al margen de la justicia y al margen mismo de la ley”.

Agregó que trabajará por que el nuevo Poder Judicial sea el que logre judicializar derechos sociales.

“Que construya una poderosa doctrina compuesta por tesis jurisprudenciales indispensables para que los derechos sociales dejen de ser letra muerta. Por eso proponemos que este nuevo Poder Judicial sea el Poder de la justicia social”.

En ese sentido, instó a los Poderes de la Unión a generar un plan nacional de justicia.

“Convocar a la Fiscalía General de la República, al Congreso y las fiscalías de los estados, a la CNDH, poderes judiciales locales a que trabajemos hacia un mismo objetivo de justicia para los mexicanos. La gente quiere que funcione el Ministerio Público y quiere que funcione coordinadamente con los juzgados penales, locales y federales del país”.

