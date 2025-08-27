Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno protagonizan pelea al cierre de la Permanente

Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno protagonizan pelea en la Casona de Xicoténcatl.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, protagonizaron una pelea al cierre de la Comisión Permanente en Xicoténcatl.

En un video que circula en redes sociales, se pudo ver que el senador del tricolor se acercó a la Mesa Directiva para reclamar que no le dieran el uso de la voz.

¿Cómo fue la pelea entre Gerardo Fernández Noroña, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno?

Lo que comenzó como un intercambio verbal subido de tono pronto se transformó en un forcejeo. Frente a la mirada de legisladores y asesores, ambos políticos se empujaron en medio de gritos y acusaciones.

Posteriormente, ambos legisladores fueron separados; sin embargo, los gritos y empujones seguían. Incluso se ve a “Alito” Moreno lanzar un manotazo a la cara del morenista.

Además, el priista también agredió a una persona que intentó calmar los ánimos, la cual ya se encontraba en el piso después de la pelea entre los políticos.

En otro video que circula en las redes sociales, se observó como el diputado priista, Carlos Eduardo Mancilla, jala la chaqueta de Fernández Noroña, mientras intenta lanzar otro golpe.

▶️ #Video | Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y el líder del #PRI, Alejandro “Alito” Moreno, llegaron a los empujones tras un fuerte encontronazo. En el video se aprecia a Alejandro Moreno empujando a uno de los fotógrafos de la presidencia del Senado. #Senado… pic.twitter.com/pSjUwFGWId — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

“Noroña es un cobarde”, asegura Moreno tras pelea con Noroña

El líder del PRI ofreció una conferencia de prensa después de la pelea que protagonizó al cierre de la Comisión Permanente en Xicoténcatl.

Explicó que todo comenzó cuando se acercó a pedir una explicación sobre la razón por la que no se le permitió el uso de la voz.

“Yo le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo, ¿qué hizo? Como siempre este barbaján, este patán, empujarme. Y ya les dije ‘es chiquito’, por eso lo exhibimos como lo que es: un cobarde”, dijo Alejandro Moreno.

No es la primera vez que ambos legisladores se enfrentan

El pasado 31 de octubre del 2024, Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno protagonizaron otro enfrentamiento en la tribuna del Senado. En ese entonces, el asunto quedó solo en gritos.

Ese día, el ahora morenista exhortó a regresar a su escaño al líder del PRI.

“Senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame… ¡No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima!”, respondió Noroña.

El líder del PRI reaccionó elevado tono de voz y diciendo: “a mí no me grites, a mí no me grites, 50 veces lo hiciste, a mí no me grites, te vine a pedir la palabra”.

Ante ese panorama, Noroña se limitó a repetir una y otra vez “¡Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia!”.

Momento preciso en que las almas de Alito Moreno y Noroña se alejaron para siempre pic.twitter.com/e4PRjPpQ0o https://t.co/Le0eWXDPhh — Tavo (@TaavoRm) November 2, 2024

