Omar García Harfuch: Rendición de ‘El Mayo’ no extingue al Cártel de Sinaloa; sobreviven células

La autodeclaración de culpabilidad por parte de Ismael, “El Mayo” Zambada no significa que el Cártel de Sinaloa, que él fundó, no significa que éste se haya extinguido, pues en México aún hay células y líderes criminales activos, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al participar en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, recordó que a lo largo de la historia de este cártel, pese a ejecuciones y otros hecho, siempre ha contado con un líder y actualmente es así.

No obstante, admitió que derivado de las detenciones y operaciones contra el crimen organizado, se ha conseguido mermar su capacidad.

Información en proceso.

FGR