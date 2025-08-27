Otro que se le escapa a Durazo

Resulta que, cuando las autoridades de Sonora estaban más concentradas en la recaptura del reo que se fugó el pasado 4 de mayo del Cereso 1 de Hermosillo, se les fue otro del mismo penal. El lunes, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que un interno, cuya identidad no fue revelada, escapó del Cereso citado. Al primero que se fugó, Francisco Hernández Tenorio, alias El Ponchis, le tomó sólo 39 días de reclusión encontrar el agujero por el que recobró, de facto, su libertad. Y es la hora en que las autoridades no tienen idea del paradero de este peligroso generador de violencia. Los maliciosos, que nunca faltan, comentan que es el colmo que al gobernador Alfonso Durazo, quien estuvo al frente de la seguridad del país, se le escapen los presos. Por cierto, el que huyó el lunes fue recapturado ayer. Bien. Pero no estaría mal, nos dicen, que taparan, ahora sí, los hoyos que hacen tan sencillas las fugas del penal de Hermosillo. Uf.

