Tras trifulca con Noroña

Con marcha, militantes priistas se manifiestan en apoyo a ‘Alito’ Moreno

Inició manifestación de militantes del Partido Revolucionario Institucional en apoyo a su dirigente nacional y senador Alejandro Moreno, luego de su discusión con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña

La marcha se realiza este jueves en el Centro de la Ciudad.
La marcha se realiza este jueves en el Centro de la Ciudad. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Sergio Ramírez

Después del mediodía de este jueves, en el centro de la Ciudad de México, inició una manifestación de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en apoyo a su dirigente nacional y senador Alejandro Moreno, luego de su discusión con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Los priistas partieron de la Diana Cazadora por carriles centrales de Paseo de la Reforma, en dirección al Ángel de la Independencia y con destino a la Torre del Caballito.

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de “¡'Alito’ no estás solo!” en apoyo al priista, los militantes esperaron en su momento la llegada de otros líderes para movilizarse hacia el Senado.

TE RECOMENDAMOS:
Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI
‘Que se dedique a gobernar’, pide

‘Alito’ lamenta críticas de Sheinbaum tras episodio en el Senado

Minutos después Alejandro Moreno se sumó a la movilización.

Alejandro Moreno llamó a los militantes priistas a recorrer el país para denunciar al “narcogobierno de Morena”, apoyar a las madres buscadoras, a los jóvenes, campesinos y trabajadores.

Advirtió que a los priistas no los van a callar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Consejera Jurídica de la Presidencia en imagen de archivo.
Afirma Consejera Jurídica de Presidencia

Ernestina Godoy: Cualquier delito de legisladores puede derivar en un desafuero