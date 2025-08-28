Con marcha, militantes priistas se manifiestan en apoyo a ‘Alito’ Moreno

La marcha se realiza este jueves en el Centro de la Ciudad.

Después del mediodía de este jueves, en el centro de la Ciudad de México, inició una manifestación de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en apoyo a su dirigente nacional y senador Alejandro Moreno, luego de su discusión con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Los priistas partieron de la Diana Cazadora por carriles centrales de Paseo de la Reforma, en dirección al Ángel de la Independencia y con destino a la Torre del Caballito.

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de “¡'Alito’ no estás solo!” en apoyo al priista, los militantes esperaron en su momento la llegada de otros líderes para movilizarse hacia el Senado.

Minutos después Alejandro Moreno se sumó a la movilización.

▶️#VIDEO | Alejandro Moreno (@alitomorenoc), dirigente nacional del PRI, llama a los militantes priistas a recorrer el país para denunciar al narcogobierno de Morena, apoyar a las madres buscadoras, a los jóvenes, campesinos y trabajadores. Advierte que a los priistas no los van… pic.twitter.com/zjola3vxDq — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 28, 2025

Alejandro Moreno llamó a los militantes priistas a recorrer el país para denunciar al “narcogobierno de Morena”, apoyar a las madres buscadoras, a los jóvenes, campesinos y trabajadores.

Advirtió que a los priistas no los van a callar.

