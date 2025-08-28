Acaba en episodio violento acalorada sesión en Congreso

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión culminó ayer en una acalorada discusión que tuvo su clímax con un episodio de violencia, cuando el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno, agredió físicamente al presidente de la Cámara alta, el morenista Gerardo Fernández Noroña, lo que desató un zafarrancho.

El senador presidente anunció que va a interponer denuncia penal por los hechos, en contra de Moreno Cárdenas y de otros dos legisladores que se sumaron a la agresión, además de pedir el desafuero de todos ellos.

El Dato: por la noche, un agente del Ministerio Público de la FGR acudió a la antigua sede del Senado para tomar declaración de Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González.

Ayer, cuando el presidente de la Cámara alta, Fernández Noroña, dio por concluida la jornada sin concederle el uso de la palabra, Alito Moreno se levantó de su escaño y se dirigió hacia la mesa directiva de la antigua casona de Xicoténcatl para reclamarle en tono airado.

Lo que comenzó como un intercambio verbal subido de tono, pronto se transformó en un forcejeo. Frente a legisladores, asesores y medios de comunicación, Moreno Cárdenas empujó a Fernández Noroña y le tiró un manotazo, en medio de gritos y acusaciones.

En segundos, la confrontación escaló hasta convertirse en un zafarrancho, con golpes que soltaron otros legisladores que los rodeaban, lo que obligó a la intervención de otros legisladores y trabajadores parlamentarios para separarlos.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del PVEM, se acercó, mientras que la diputada morenista Dolores Padierna quedó, por un momento, en medio de la trifulca y recibió empujones en medio de la zacapela.

En uno de los videos que circularon profusamente en redes sociales, se aprecia a Moreno Cárdenas también empujando a un camarógrafo del Senado, identificado como Emiliano González, a quien derriba y, aun tirado en el piso, le reclama haberse interpuesto y le da una patada en la espalda, además de que rompió el equipo de videografía que cargaba el trabajador.

Después se aprecia cómo el diputado priista Carlos Eduardo Mancilla jala el abrigo de Fernández Noroña y le lanza un golpe por la espalda, cuando el morenista intentaba salir del lugar.

En conferencia de prensa posterior, Alejandro Moreno explicó que subió al pleno para cuestionar al legislador morenista al no haberle dado la palabra, como se planteó en un acuerdo. “¿Y qué hizo este barbaján? ¡Empujarme! Ya les dije, es chiquito y por eso lo exhibimos como es: un cobarde”.

Además, volvió a arremeter desde el micrófono en contra de Fernández Noroña, luego de que éste, a consideración de Moreno, le faltó al respeto a legisladoras durante la sesión.

“Indistintamente del acalorado debate, no se puede tratar a una compañera legisladora con esta falta de respeto. Por qué ahí (en la mesa directiva), si es hombre este cobarde, que venga aquí para que le pegue dos chin… a ese ca… y le enseñemos que a las mujeres se les respeta”, dijo.

Fernández Noroña también improvisó una conferencia. Arropado por los legisladores del bloque de la 4T, anunció que presentará denuncias penales en contra de Alejandro Moreno, Carlos Mancilla y Alonso Erubiel, y pedirá continuar con el desafuero del líder priista.

“Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano de su equipo. Una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, recalcó.

También denunció que fue víctima de amenazas de muerte: “¿En qué momento puede justificarse que, en el presídium de la Comisión Permanente, al presidente se le agreda a golpes y se le amenace de muerte, y a un hombre que estaba haciendo la grabación de lo sucedido, lo pateen en el piso, le rompan el equipo y lo amenacen de muerte?”.

El diputado morenista Leonel Godoy, por su parte, comentó que, tras las agresiones, será solicitada a la Secretaría de Gobernación (Segob) “protección para el senador Gerardo Fernández Noroña y para el servidor público Emiliano González”.

También mencionó que este viernes se convocará a una nueva sesión de la Comisión Permanente a las 9:30 horas, únicamente para “tocar este tema, que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera”, mientras que a las 13:00 horas será la clausura de la Permanente.

Antes del pleito, el debate de la Comisión Permanente se había convertido ya en campo de confrontación, tras las acusaciones de “traición a la patria” contra la senadora panista Lilly Téllez, quien defendió que México debe recurrir al apoyo de Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado.

La discusión inició con la lectura, en voz de Fernández Noroña, de un pronunciamiento oficial de la Permanente en el que se rechaza “categóricamente toda intervención o injerencia militar de cualquier ejército extranjero en nuestra patria”, al señalar que México es un país libre y soberano.

En medio de los gritos de “¡traidora!”, Téllez arremetió contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, contra Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, este último a quien llamó “nuevo rico” y acusó de respaldar a Venezuela. Desde la mesa directiva, el presidente del Senado respondió, al señalar que sus expresiones eran, efectivamente, traición a la patria.

En medio de la confrontación, el morenista interrumpió en repetidas ocasiones a la oposición, insistiendo en que Téllez y quienes la respaldaban eran “traidores a la patria”, al tiempo que retó a Federico Döring a batirse “en cualquier terreno”, porque el panista es un “macho calado”.

Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI, acusó al oficialismo de usar la figura de “traidor” como arma política y llamó “punta de narcos” a los legisladores de Morena. Al final, la mayoría oficialista cerró filas, entonando el Himno Nacional, e instantes después comenzó la riña entre Alito y Fernández Noroña.

4T y MC rechazan toda violencia en el Congreso

› Por C. Arellano y S. Ramírez

Como vergüenza nacional y una actitud cobarde calificaron legisladores, un gobernador y dirigentes de Morena, PT y Movimiento Ciudadano la confrontación entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Gerardo Fernández Noroña, tras condenar estos hechos ocurridos en la vieja sede del Senado.

El Dato: Morena convocó a sesión este viernes para pedir el desafuero de Alito. Leonel Godoy informó que pedirá a la Segob protección para Noroña y Emiliano González.

Luisa María Alcalde, presidenta morenista, tronó en contra de los priistas por la “reprobable” agresión al senador de su partido: “Lo que sucedió hoy en el @senadomexicano muestra de cuerpo entero al PRIAN y a @alitomorenoc. Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condenamos la violencia y las agresiones en contra del presidente del Senado, Fernández Noroña”.

En su cuenta de X el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reprobó la agresión de Alito a Fernández Noroña, pues dijo, sólo refleja el sentir conservador de quienes tanto daño le han hecho a México, y expresó su rechazo a cualquier tipo de violencia.

“En una democracia, el respeto y el diálogo deben prevalecer sobre cualquier manifestación de violencia, por ello expresamos nuestra solidaridad con el compañero presidente de la Cámara de Senadores, a quien reconocemos por su labor al frente de este órgano legislativo”, escribió.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo, por su parte, que “lo sucedido hoy en el Poder Legislativo es vergonzoso y evidencia la descomposición y polarización de la vieja política. En un país que ha vivido 20 años de terror y violencia a raíz de una estrategia fallida, la clase política no puede permitirse la violencia física como vía para procesar sus conflictos”.

Javier Corral, senador de Morena, acusó que en el PRIAN “traen los cables cruzados”, pues “con insultos, calumnias, ofensas, mentiras y ahora con golpes, degradan cada sesión en la máxima tribuna del país”. Agregó que las posturas y principios se defienden con ideas y argumentos, no con insultos.

La senadora guinda Verónica Camino calificó como “porros” a los priistas encabezados por Alejandro Moreno que atacaron a Fernández Noroña, a quien expresó su solidaridad: “Cuando no hay argumentos y no hay razón, se recurre a la traición y a la violencia. Además de #TraidoresALaPatria, #Porros”.

La coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, se sumó al rechazo enérgico por la agresión: “La violencia nunca será la vía para la solución a los conflictos. Es lamentable que la oposición que se encuentra moralmente derrotada y desesperada, se escude en la agresión física”.

Mientras, la bancada del Partido Verde Ecologísta de México en la Cámara alta llamó a la civilidad y el respeto entre los senadores por encima de cualquier disputa o controversia ideológica o de carácter personal.

“El debate político debe encauzarse de manera pacífica, dando paso a la discusión de ideas y propuestas”, dijo.

En defensa de Alito Moreno, la diputada federal Lorena Piñón dijo que Gerardo Fernández ni su partido lo defiende porque “les das pena, eres un simple porro”, al tiempo de subrayar que “Alito me representa”.

Los comités directivos estatales del PRI en Veracruz y el Estado de México, manifestaron su respaldo a Moreno.

“Respaldamos plenamente la postura de nuestro dirigente nacional: en el PRI no nos doblamos, no nos rajamos y no nos dejamos. La agresión iniciada por Fernández Noroña no es un hecho aislado, es la forma en que Morena busca callar y someter al país”, manifestaron las dirigencias.

