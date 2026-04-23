Alto Comisionado de la ONU destaca marco jurídico en derechos humanos de México; ‘constituye una referencia a nivel internacional’, dice

México cuenta con un marco jurídico e institucional que es referencia a nivel internacional en derechos humanos: Alto Comisionado de la ONU.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizó una visita oficial a México del 19 al 22 de abril, a invitación del Estado mexicano, con el objetivo de sostener un diálogo de alto nivel con autoridades nacionales y otros actores, como la sociedad civil, sobre la situación de los derechos humanos en el país y en el contexto internacional.

Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con las personas titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, sostuvo encuentros con las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dialogó también con las diversas fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Mexican Supreme Court @SCJN graphic murals are a reminder that human rights are central to every deliberation - UN Human Rights Chief @volker_turk during his visit pic.twitter.com/E2CzQjVHNz — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 21, 2026

Además, se reunió con la fiscal general de la República y participó en una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Procuración de Justicia, que reúne a las fiscalías de las 32 entidades federativas.

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Como parte fundamental de su agenda, sostuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, plataformas de colectivos de búsqueda y organismos públicos de defensa de los derechos humanos.

Alto Comisionado de la ONU conoció tanto los logros como los desafíos

Al término de su visita, el Alto Comisionado afirmó que su visita fue muy fructífera y que le permitió conocer de primera mano tanto los logros, como los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos. Agradeció al gobierno por la invitación. Y por abrirle las puertas de todas las instituciones.

El Alto Comisionado retomó varias buenas prácticas como la reforma constitucional que consagra a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; el establecimiento de centros LIBRE para impulsar los derechos de las mujeres a nivel local y la consulta pública en cuestiones de derechos ambientales.

También reconoció los avances del país en materia de derechos económicos y sociales al señalar: “Saludo que México haya reducido la pobreza y ampliado el acceso a derechos económicos y sociales, gracias a políticas de protección social, incrementos del salario mínimo y programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una atención universal para adultos mayores. Estos progresos reflejan elementos de una economía de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas”.

Asimismo, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes, que constituye un eje central de su política exterior. En este contexto, se solicitó al Alto Comisionado su apoyo para promover, en distintos foros internacionales, medidas que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, con independencia de su situación migratoria.

El Alto Comisionado conversó sobre la importancia de garantizar el acceso a la justicia de manera eficaz y accesible; así como redoblar las medidas a nivel nacional e internacional para combatir el tráfico ilícito de armas.

Sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconoció que “el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas constituye un modelo muy relevante y un referente en la región, en particular por su esquema de gobernanza que incorpora activamente a la sociedad civil”.

En materia de desapariciones, en congruencia con la apertura y diálogo permanente que México mantiene con los organismos de derechos humanos, se convino consolidar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado en la prevención y combate de este fenómeno.

El Gobierno de México reiteró que reconoce los desafíos que implica este delito, reafirmó su pleno compromiso para enfrentarlo y expresó su disposición permanente para continuar fortaleciendo la cooperación internacional en la materia.

Al respecto, el Alto Comisionado destacó que “México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante”.

México continuará siendo, como lo reconoció el Alto Comisionado, un actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos.

A través de intercambios constructivos como los sostenidos durante esta visita, México reafirma su compromiso con la apertura a la cooperación internacional y con la cooperación multilateral, elementos esenciales para garantizar los derechos humanos.

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JVR