ICE reaprende en Texas a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte.

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue reprendida por Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas.

El nuevo arresto de Bertha Olga Gómez Fong se realizó en un domicilio particular el 22 de abril, después de que el ICE realizó una revisión de su estatus legal.

La esposa del exgobernador de Chihuahua fue trasladada nuevamente al centro de detención en El Paso, donde permanece bajo custodia.

La familia de Bertha Olga Gómez Fong ha negado que la detención tenga relación con los delitos que enfrenta en México.

La mujer fue liberada por un juez 10 días después de que fue capturada el pasado 25 de marzo de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación en su contra por peculado y robo de objetos.

Ahora, la FGR será la encargada de solicitar una posible deportación, para que Bertha Olga Gómez-Fong enfrente a la justicia mexicana.

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JVR