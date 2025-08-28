En el Día del Adulto Mayor, Secretaría de Bienestar recuerda que este sector de la población es el centro de la política de Bienestar

En el marco de la conmemoración del Día del Adulto Mayor, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación las personas adultas mayores son el centro de la política de Bienestar a través de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, las cuales reconocen su aportación en el cuidado de su familia, al desarrollo y crecimiento del país.

“Las Pensiones para mujeres y adultos mayores son pioneras en el mundo y contribuyen a una mejor calidad de vida de los derechohabientes. Con la entrega de las pensiones de manera directa y sin intermediarios el Estado mexicano cumple su compromiso de protección de los derechos de los adultos mayores”, señaló la secretaria Ariadna Montiel.

Cartel oficial. ı Foto: Gobierno de México.

Destacó que a la fecha, 12.9 millones de derechohabientes, a partir de los 65 años, reciben bimestralmente la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que consiste en un apoyo de 6 mil 200 pesos que se entregan de manera directa y sin intermediarios con la tarjeta del Banco del Bienestar.

Mientras que un millón de beneficiarias de 63 y 64 años y de 60 a 62 años mujeres indígenas ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, que otorga 3 mil pesos cada dos meses y tiene la meta de alcanzar 3.2 millones de mujeres de 60 a 64 años a finales de este mes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR