FGR indaga sustracción de cocaína bajo resguardo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia presidencial





La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta sustracción de cocaína que se encontraba bajo resguardo y su intercambio por leche en polvo, hecho en el que algunos actores políticos han vinculado a Sergio Taboada Cortina, quien ocupara el cargo como director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control (OIC).

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que se abrió una indagatoria al respecto y en la que hay al menos siete involucrados.

Sin embargo, dijo no contar con los nombres de los señalados, por lo que no es posible confirmar si Cortina está entre los presuntos responsables de la sustracción de esta droga. “Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas; no podría confirmarle yo exactamente qué personas son”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: Escala crispación política Acaba en episodio violento acalorada sesión en Congreso

7 personas son investigadas por sustracción de la droga

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el fiscal Alejandro Gertz Manero acudirá al informe de seguridad mensual a presentarse dentro de dos semanas, por lo que solicitó que sea dicha instancia la que esclarezca cómo va la indagatoria.

En días recientes, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que Sergio Taboada, hermano del exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, ya contaba con una orden de aprehensión en su contra, al ser vinculado por este delito.