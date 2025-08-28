Guindas “pisotean” la austeridad: experto

Los casos recientes donde son exhibidas las mansiones millonarias que poseen Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila, entre otros, demuestran que los morenistas “cambiaron la ropa de manta por la de marca”, con lo cual “pisotean” los postulados de austeridad republicana que tanto promovió Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo afirmó Sebastián Godínez Rivera, politólogo de la UNAM, tras señalar que es contradictorio el discurso de austeridad que emplean los integrantes de Morena cuando se presentan otros casos como los lujos exhibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez y su esposa Diana Barreras, además de los viajes a Europa y Asia.

“Es contradictorio el discurso que utilizan. Ahora en Morena cambiaron la ropa de manta por la ropa de marca, o cambiaron esa famosa austeridad, y todo eso que decían que eran parte del pueblo, para volverse parte de la élite”, aseguró.

En entrevista con La Razón, el especialista sostuvo que ya sin Andrés Manuel López Obrador como su líder máximo en el poder, quien impulsaba la retórica de austeridad republicana, los morenistas han optado por vivir como ricos cuando antes criticaban al PRI y PAN por viajar al extranjero, tener casas y ropa de marca.

“Tenemos la casa de Fernández Noroña, la ropa de marca de Luisa Alcalde. Y ¿qué es lo que estamos viendo?, pues la contradicción de los discursos que pregona el oficialismo. Noroña dice que la pagó que no tiene la obligación de ser austero, pero son los principios de su partido”, dijo.