Luisa María Alcalde asegura que intentó negociar fideicomisos del PJ con Norma Piña

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló que por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador intentó negociar con la ministra Norma Piña Hernández, la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para que se pusieran a disposición de los afectados del huracán “Otis”.

En el espacio “La Moreniza”, Alcalde dijo que en su calidad de secretaria de Gobernación acudió con la ministra en 2023 para tratar el tema de la reducción en los salarios de los miembros de la Corte y los fideicomisos del PJF.

Sobre la baja en los salarios, expuso que, ante la negativa de la SCJN, “literalmente fuimos a decir debe haber, ¿qué está pasando? ¿cómo es posible? (…) ¿cómo podemos transitar a que se cumpla eso?”.

En el caso de los fideicomisos, Alcalde refirió que “el presidente, digamos, nos manda con una propuesta” para que el fideicomiso se pusiera a disposición para todo lo del huracán “Otis”.

Lo anterior fue confirmado también por Esteban Martínez, hoy secretario técnico del CEN de Morena y colaborador de la presidenta del partido cuando ella fue titular de Segob.

“Ante una crisis como lo representó el huracán ”Otis" y en un ánimo también, pues, de establecer un diálogo con la Corte, buscando también transitar con una reforma, ¿no? En esta lógica, ellos no quieren, y se escudan en cuestiones como, bueno, es que este ‘guardadito’ sirve para pagar ciertas contingencias a los trabajadores.

“Bueno, establezcamos un artículo transitorio que se salvaguardan los derechos de los trabajadores, siempre en el ánimo de transitar. Pero esto finalmente no pudo concretarse”, detalló.

Arturo Zaldívarc onfía que “experimento” en la Corte funcione

En el mismo espacio, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su confianza en que saldrá bien el “experimento” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se renovará este 1 de septiembre.

Tras destacar los perfiles de los nueve ministros que a partir del lunes integrarán la Corte, anticipó que dictarán sentencias que sorprenderán. Por ello, convocó a la ciudadanía a analizar cada uno de ellos y juzgarlos por sus decisiones y argumentos.

“Soy optimista. Yo creo y tenemos la confianza y la esperanza de que este experimento, ejercicio, apuesta por una nueva justicia va a funcionar, pero lo que sí es un hecho es que nadie puede decir, llega el que sea. Además, también hay una cosa. han querido hacer como si esta Corte que acaba de salir era de puros genios, y la verdad no.

“Ahora resulta que ya se fueron los grandes ministros de carrera judicial. Primero, no todos eran de carrera; segundo, recuerdo, ahí está el video en el Senado donde el entonces senador Ríos Piter le dice a Norma Piña que es la peor evaluada, con el mayor rezago entre todas las magistradas y magistrados del país, pero que ya había un acuerdo para que ella fuera ministra”, afirmó.

JVR