CIDHPDA rechaza violencia en el Senado y llama a la civilidad política en México

El Consejo Nacional de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) manifestó su enérgico rechazo a los lamentables hechos de violencia ocurridos el miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El organismo lamentó los hechos, donde dijo: “fueron agredidos el presidente de ese órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña, así como un colaborador y otros legisladores presentes”.

La agrupación dijo que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos con una trifulca en la tribuna, protagonizada por el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien agredió al presidente del órgano legislativo.

“El conflicto inició tras la entonación del Himno Nacional, cuando Moreno subió a la tribuna y golpeó a Noroña, alegando que se le negó el uso de la palabra. El colaborador Emiliano González fue derribado y pateado, mientras diputados priistas Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso también participaron en la agresión”, se lee en un comunicado.

El organismo dijo que “Es inadmisible que la clase política recurra a la agresión física en un espacio que debe ser ejemplo de diálogo democrático, respeto institucional y resolución pacífica de los conflictos”.

Por último, aseguró que la violencia dentro de los recintos legislativos no sólo atenta contra la investidura de quienes los presiden, sino que “representa una falta de respeto al pueblo de México, que demanda servidores públicos comprometidos con el interés nacional y no con riñas personales”.

