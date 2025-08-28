Infantino entrega a Sheinbaum el primer boleto para la inauguración del Mundial 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta noche que la Ciudad de México albergará el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Azteca (Banorte), el 11 de junio del próximo año. Además, recibió el boleto para acudir al primer partido del gran evento.

Lo anterior después de recibir en su despacho de Palacio Nacional al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, con quien dialogó sobre el evento internacional.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, publicó a través de sus redes sociales.

Informó también que en nuestro país, en las tres sedes destinadas para el mundial, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se llevarán a cabo 13 partidos del mundial.

En las imágenes difundidas en la cuenta de X, Sheinbaum Pardo aparece tomando el trofeo de la Copa Mundial, además de que Infantino le presentó una réplica del boleto inaugural del evento deportivo destinado para la mandataria en la fila 1, asiento 1 y con el número de serie 00001.

JVR