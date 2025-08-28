China confía que México actuará con independencia ante posibilidad de aumentar aranceles

Ante la posibilidad de que México aumente los aranceles a China como parte del presupuesto en 2026, el gobierno del país asiático confió en que su contraparte mexicana defenderá su independencia y gestionará de forma adecuada este tema, aseguró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

En respuesta a una nota de la agencia de noticias Bloomberg, donde expone la intención de la administración de Claudia Sheinbaum de imponer gravámenes a productos chinos para proteger a las empresas mexicanas de las importaciones baratas, el funcionario recordó que China se opone a este tipo de medidas.

“China se opone firmemente a las medidas tomadas bajo coerción para restringir a China o socavar sus legítimos derechos e intereses bajo cualquier pretexto. Confiamos en que el país en cuestión (México) defenderá su independencia y gestionará adecuadamente los asuntos pertinentes”, declaró.

Jiakun recordó que México es el segundo socio comercial más importante de China en América Latina, y su país es el tercer destino de exportación de los mexicanos, por lo que la cooperación comercial y económica beneficia a ambas partes.

“China siempre aboga por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y se opone al unilateralismo, el proteccionismo y las medidas discriminatorias y excluyentes en cualquier forma”, dijo el vocero de la cancillería de esa nación.

Ante la presión de Estados Unidos, el gobierno mexicano prevé aplicar aranceles a los productos chinos, de acuerdo a lo publicado por Bloomberg.

Según la nota, los aumentos arancelarios, que se esperan para importaciones como automóviles, textiles y plásticos, buscan resguardar a los fabricantes locales de la competencia subsidiada china, de acuerdo con tres personas informadas sobre el tema que pidieron el anonimato al revelar detalles del plan.

JVR