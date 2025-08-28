Crean iniciativa ciudadana que busca firmas para desafuero de ‘Alito’ Moreno

Discusión entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, al cierre la última sesión de la Comisión Permanente.

A través de Change.org se creó la iniciativa ciudadana de desafuero en contra del senador del PRI Alejandro Moreno, “por la agresión física que cometió en contra de Gerardo Fernández Noroña y pueda ser juzgado penalmente por golpear a una persona de la tercera edad”, se lee en la propuesta ciudadana.

“Este tipo de agresiones afecta al país entero ya que de haber consecuencias contra ‘Alito’ Moreno se desencadenaría una violencia general en todo México”, se lee en la petición que hasta el momento ha recaudado 7 mil 777 firmas verificadas.

Asimismo, los solicitantes, señalan que, por las conductas del senador, en contra del presidente de la mesa directiva del Senado, “Está en juego el estado de derecho, la libre expresión y que se manche el senado de la república”.

De igual manera, los convocantes, señalan: “Si no actuamos ahora ‘Alito’ Moreno podría escapar del país, pedimos a la FGR una investigación y detención del senador y sus compinches agresivos”.

Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña tuvieron un pleito a empujones al cierre de la sesión de la Permanente. ı Foto: Cortesía

La petición concluye, diciendo: “Hoy más que nunca los mexicanos debemos estar unidos y decir basta de abusos”.

La convocatoria se fundamenta en que a decir de quienes impulsan la iniciativa, se es adulto mayor a los 60 años o más, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México. Esta es la edad común utilizada para la mayoría de los contextos legales y sociales en varios países de Latinoamérica y el mundo y al tener el senador Noroña 65 años, es considerado “un adulto mayor que fue agraviado”.

El 26 de marzo, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que se inscribió al padrón de beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, luego de haber cumplido 65 años hace una semana.

A través de un mensaje en redes sociales, el senador de Morena expresó su entusiasmo por recibir próximamente su tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual podrá cobrar 6 mil 200 pesos bimestrales a partir de junio.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI ı Foto: Cuartoscuro

