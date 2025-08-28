Mientras el PRIAN comete actos de violencia, la Presidenta entrega resultados al pueblo: Arturo Ávila

Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que mientras la oposición recurre a la violencia, la Cuarta Transformación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum entrega resultados tangibles al Pueblo de México.

“Lo que vimos ayer en el Senado fue lo mismo de siempre: golpes y gritos de quienes no tienen proyecto. Pero qué distintos somos. El Pueblo de México no merece violencia, merece resultados, y hoy los tiene”, mencionó Ávila.

El legislador subrayó que, a casi un año de gobierno, la presidenta Sheinbaum ya ha consolidado avances históricos en materia de infraestructura, con nuevos puertos, carreteras, hospitales y obras estratégicas de agua; en seguridad, con una reducción de 25% en homicidios y 20% en delitos de alto impacto.

En educación, dijo: “con más de 120 mil nuevos estudiantes en universidades públicas; y en justicia social, con pensiones y becas como derechos constitucionales que hoy llegan al 82% de las familias mexicanas”.

Ávila celebró además que México recupere el tren como símbolo de desarrollo, que la salud llegue a cada hogar con nuevos hospitales y programas comunitarios, y que la vivienda se haya transformado en un derecho real con créditos justos y cientos de miles de hogares en construcción.

“Gracias al liderazgo de Claudia Sheinbaum, México mantiene una relación de respeto e igualdad con Estados Unidos: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Esa es la nueva política exterior de la Cuarta Transformación”, afirmó el diputado.

Finalmente, Arturo Ávila aseguró que estos logros demuestran que la 4T sigue firme y avanzando en su segundo piso, con un gobierno que construye paz, justicia social y soberanía para todas y todos.

