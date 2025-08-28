Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.

Tras “reuniones productivas”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este jueves en Palacio Nacional a una delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente, Geraldo Alckmin.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que en estos dos días se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental, además de que se compartieron experiencias de impulso a la industrialización.

La mandataria también felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil.

“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente @geraldoalckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización. Felicitamos al presidente @LulaOficial por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil”, informó a través de sus redes sociales.

En la reunión estuvieron presentes, de parte del Gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

Así como el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; y la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel SerurSmeke.

De parte del Gobierno de Brasil, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro; la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet; el diputado federal, Jonas Donizette; el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (APEX), Jorge Viana; la secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, MariaLaura da Rocha; el embajador de Brasil en México, NedilsonJorge; el embajador Francisco Pessanha Cannabrava, director del Departamento de Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores; el embajador Pedro Saldanha, jefe de Gabinete de la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores; el embajador Celso de Tarso Pereira, jefe de la Asesoría Especial Diplomática del Vicepresidente; y la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Complejo Económico-Industrial de la Salud, Fernanda de Negri.

