Sentencian a Luis Cárdenas Palomino a cinco años de prisión por tortura

Luis Cárdenas Palomino, secretario de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, fue condenado a cinco años de prisión por tortura.

El juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, determinó que el exfuncionario fue hallado culpable del delito en contra del hermano de Israel Vallarta, Mario Vallarta Cisneros, uno de sus sobrinos y dos personas más; todos ellos, supuestos integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

El exmando policiaco fue hallado culpable de aplicar tortura con la finalidad de obtener información o una confesión de las víctimas.

Se determinó además que Cárdenas Palomino no podrá ocupar ningún cargo público durante el mismo periodo de la pena, la cual deberá cumplir en su totalidad.

Asimismo, tres exagentes de la Policía Federal recibieron condenas de cuatro años de prisión; se trata de Horacio Parra Rubio, Marisela García Toledo y Fernando Valdez Aparicio.

Los implicados deberán cumplir la pena sin posibilidad de ocupar cargos en la administración pública.

Luis Cárdenas Palomino fue detenido en 2021 acusado del delito de tortura contra presuntos secuestradores de la banda “Los Zodiaco”, a la que presuntamente perteneció Israel Vallarta y que involucró a la ciudadana francesa Florence Cassez.

Actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde cumplirá la condena de cinco años de prisión por tortura.

FGR