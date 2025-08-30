Beca Rita Cetina 2025: cuándo es el registro en septiembre para recibir 1,900 pesos

Beca "Rita Cetina": te contamos cuándo se abre el registro.

A partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para la Beca “Rita Cetina”, un programa del Gobierno de México que busca apoyar a las familias con hijas, hijos o menores inscritos en secundarias públicas.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien detalló que madres, padres y tutores deberán realizar la inscripción de sus hijas e hijos para asegurar este beneficio.

¿Quiénes pueden acceder a la beca Rita Cetina?

El apoyo está dirigido a todas y todos los estudiantes que cursen el ciclo escolar 2025-2026 en escuelas públicas, aunque la primera etapa de registro está enfocada en alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria, así como estudiantes de segundo y tercer grado que aún no cuenten con la beca.

Será a partir de 2026 que la beca “Rita Cetina” ampliará su cobertura para estudiantes de primaria.

¿De cuánto es el apoyo económico de la beca Rita Cetina?

El beneficio económico consiste en mil 900 pesos bimestrales por familia, a lo que se suman 700 pesos adicionales por cada hijo inscrito en secundaria.

Etapas del proceso

El procedimiento para solicitar la beca “Rita Cetina” contempla dos fases:

Asambleas informativas

Del 1 al 20 de septiembre se realizarán asambleas informativas en secundarias públicas para explicar a madres, padres y tutores los requisitos y pasos del registro. Cada escuela informará las fechas correspondientes.

Registro en línea

Posteriormente, a partir del 15 y hasta el 30 de septiembre las familias deberán ingresar al portal oficial www.becaritacetina.gob.mx para comenzar la solicitud.

¿Qué documentos necesito para inscribirme a la beca Rita Cetina?

Para agilizar el proceso, se recomienda crear previamente una cuenta en Llave MX; además, es indispensable contar con la siguiente documentación digitalizada:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

Número de celular

Correo electrónico

De cada estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

¿Cómo se realiza el registro a la beca Rita Cetina?

El registro se llevará a cabo en línea a través de la plataforma oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx.

Los tutores deberán iniciar sesión con su cuenta existente y agregar a los nuevos beneficiarios siguiendo las instrucciones proporcionadas en el portal.

¿Dónde se depositará el apoyo?

Los apoyos económicos se depositarán en la tarjeta del Banco del Bienestar que ya poseen las familias beneficiarias. No será necesario solicitar una nueva tarjeta para los nuevos beneficiarios .

¿Dónde obtener más información?

Para obtener más detalles y actualizaciones sobre el programa, se recomienda visitar el sitio web oficial: www.becaritacetina.gob.mx. También se puede contactar al número de atención al cliente: 55 1162 0300.

